Uue tiimiga Erm läheb medaleid püüdma: isegi tagurpidisalto õppisin ära!

"Taustajõudude hulka kuulub päris palju inimesi: kes aitab vähem, kes rohkem. Ühe käe sõrmedel neid kindlasti üles ei loe. Eesmärgid on väga suured, loomulikult suurvõistluste medalid, ja nõuavadki suure tiimi kokku panemist," rääkis Erm neljapäeval.

Erm võitis 2019. aastal Rootsis 8445 punktiga U-23 vanuseklassi EM-hõbeda, tänavu augustis viis ta Eesti kümnevõistlejate jaoks väga edukal Budapesti MM-il oma isikliku rekordi 8484 punkti peale ning püstitas võistluse käigus neli üksikalade rekordit. "Tehniliselt on väga palju ruumi, füüsiliselt on ka ruumi. Võib-olla kümnel alal ei tee järgmisel aastal rekordit, aga ma ei kujuta ette, et ühelgi alal ei võiks teha. Igal pool on potentsiaali," tõdes ta.

25-aastane Erm treenis Georgia ülikoolis esmalt Petros Kyprianou ning hiljem James Thomase käe all, nüüd on tema tiimi peatreeneriks taas Holger Peel. Kõrgushüppes saab Erm näpunäiteid Allan Elerannalt ning kinnitas neljapäeval, et hakkab kõrgust hüppama parema jala pealt. Kettaheites ja kuulitõukes juhendab Ermi Uno Ojand, tema odavisketreeneriks saab MM-hõbe ja EM-pronks Magnus Kirt.

"Kümnevõistluses saavad mõlemad jalad kaugus-, kõrgus- ja teivashüppega korralikult põrutamist. Kui ma parema jalaga hüppan kõrgust, jaotub jõud võrdsemalt ära ja aitab probleeme ära hoida," selgitas Erm.

"Kui sa mu odaviset oled vaadanud, siis mu jooksuosa on selles viskes ikka väga kehv. Kui viske ja jooksu suudame ühendada nii, et visketehnika ära ei lagune, seal on meetreid palju. Iga meeter on umbes 15 punkti: sealt on punkte võtta küll."

Teivashüppes aitab Ermi 37-aastane kahel olümpial käinud lätlane Mareks Arents, kelle enda isiklikuks rekordiks jäi 5.70. Seitsme aasta eest sai Arents Amsterdami EM-il kuuenda koha. "Ta on Holgeri juures ka võistlemas käinud. Nüüd järgmisel nädalal sõidangi Lätti ja teen temaga kaks trenni, aga kõiki teivashüppetrenne ma temaga ikkagi tegema ei hakka. Loodame mingit head ideed, head suunda saada, et oleks võimalik tehnikat lihtsustada. Kümnevõistluses peab kõik võimalikult lihtne olema," rääkis Erm.

Põnevaks täienduseks on Ermi jaoks riistvõimlemistreeneri Viktor Saaroni käest saadavad näpunäited. "See on üks lõbusamaid trenne nädala jooksul, mulle väga meeldib! Esimesed korrad oli jumala hirmus mingis X asendis pea peal olla, aga ka tagurpidisalto õppisin ära! Ma tunnen, kuidas ma arenen; teen liigutusi, mida ma varem isegi poleks julgenud teha. Ma arvan, et see viib teivashüppes ka edasi," sõnas kümnevõistleja.