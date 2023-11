Peatreener Peel: eesmärk oli Ermi mõtlemist süstematiseerida

Lisaks peatreener Peelile kuuluvad neljapäeval tutvustatud taustajõudude sekka treeneritest ka odaviske MM-hõbe Magnus Kirt, Uno Ojand, Allan Elerand, võimlemistreener Viktor Saaron ja endine Läti teivashüppaja Mareks Arents.

"Kõikide treeningud, keda siia protsessi lülitame, on vaja kokku leppida: kellaajad, kuidas keegi tuleb, kui kalliks see läheb. Info liikumine, treeningkoormuse jagamine ja planeerimine peab kõik läbi minu käima," rääkis Peel. "Minule matemaatika meeldib ja Johannesele ka. Minu asi on materjal talle sisse sööta ja tema analüüsib selle lõpptulemuseks."

"Kõige suurem probleem tekkis 2021. aasta talvel, kui Erm vigastas oma hüppeliigest. Selle tagajärg oli, et ta tuli juunis koju ja suutis 100 meetrit joosta 18,4-ga. Seisund oli väga halb, hüpata ei saanud. Hakkasime otsima abilisi, kellega läheneda nii, et ta ei põrutaks oma jalga ning kes saaksid talle uusi mõtteid anda," rääkis Peel taustatiimi loomise tagamaadest.

"Oleme lähtunud nendest inimestest, kes on mõttekaaslasteks: kellega on kerge saada ühist keelt, kes saavad üksteisest aru. Meil on nii-öelda külalistreenerid ja meie ülesanne on nende nõuannetest õigesti aru saada, et pilt kokku läheks. Eesmärk oli tiimi loomisel see, et Johannese mõtlemist süstematiseerida. Ta on aastaid olnud selline noormees, kes helistab ja ütleb: "anna mulle mõtteid!" Siis ta seedib seda ja mõne asjaga läheb pool aastat, aga siis on see tal ka päris selge," lisas Peel.