Ermi abistav MM-hõbe Kirt ei välista tulevikus Eestis võistlemist

Augustis toimunud Budapesti MM-il oma isikliku rekordi 8484 punkti peale viinud Erm tutvustas neljapäeval oma uut taustatiimi, kuhu lisaks Magnus Kirdile kuuluvad peatreenerina Holger Peel, aga ka Uno Ojand, Allan Elerand, võimlemistreener Viktor Saaron ja endine Läti teivashüppaja Mareks Arents.

"Johannes on oma olemuselt kõva töö tegija. Ma olen nii väike seib selles suures mängus, mis neil on kokku pandud, aga loodan, et saan oma nõuannetega abiks olla ja just rõhuda sellele, et odavise ei pea keeruline olema, see tuleb just lihtsaks teha," rääkis Kirt neljapäeval.

Kirdi sõnul peaksid iga kümnevõistleja ettevalmistusperioodi osaks olema ka treeningud topispalliga. "See arendab kõiki kerelihaseid, aga on ka väga hea õlgade tugevdamiseks. Esimese perioodi üritame topispallide ja kuulidega katta, sealt edasi siis juba odaga tehniline töö. Silma paistab, et ta hoojooks on nii lühike: kui saada see natuke pikemaks, kiiremaks, et tal tekiks mugavus, siis on sealt meetreid võtta. Praegu on see ebamäärane ja konarlik," iseloomustas Kirt Ermi üht nõrgemat ala.

Septembri alguses liitus Kirt Audentese spordiklubiga odaviske konsultandina, noori treenivad seal ka tema elukaaslane Laura Ikauniece ja Ksenija Balta. Tema põhiõpilaseks on U-23 EM-i hõbemedalist Gedly Tugi.

"Gedly võtab praegu enamuse ajast, Johannest aitan korra nädalas, vaatame, kas saame kuskil laagreid ühendada. Olen ka Audenteses konsultandina saadaval. Vahepeal aitan ka elukaaslast Laurat ja Ksenijat. Üritan noortele anda viskepisikut edasi, näidata neile, mis viskamine on," rääkis Kirt.

Eesti rekordimehe sõnul ei ole temagi veel oda päris nurka visanud. "Eks ma hoian ennast vormis ja ei ütle kunagi ei sellele, et Eestis võib-olla kunagi starti tulla. Kuna Gedly harjutab praegu üksi, siis pean õnneks või kahjuks kõik trennid kaasa tegema. On näha, et kui keegi kõrval samamoodi pingutab ja harjutab, siis see toimib. Ei oska aga öelda, kuhu see viib," sõnas MM-hõbe.