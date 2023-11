Kerr pärast Pariisi olümpiat USA koondise peatreenerina ei jätka

Kerr tuli mängijana viiel korral NBA meistriks ning Warriorsi treenerina on tema võistkonnad teeninud neli meistritiitlit. Lisaks kuulub 58-aastase treeneri auhinnakappi ka kuldmedal 2020. aasta olümpiamängudelt, kus ta Gregg Popovichi abitreenerina töötas.

Kerri jaoks oli sel suvel aset leidnud korvpalli MM esimene suurturniir koondise peatreenerina, kuid USA pidi leppima pettumustvalmistava neljanda kohaga. Poolfinaalis jäädi 111:113 alla lõpuks meistriks tulnud Saksamaale, pronksimängus jäädi lisaajal alla põhjanaabrile Kanadale.

Esmaspäeval kinnitas Kerr väljaandele The Athletic, et järgmisel suvel Pariisis toimuvad olümpiamängud jäävad tema viimaseks. "Ma näen seda kaheaastase tsüklina. Pop juhendas MM-i ja olümpiamängude ajal, nüüd on minu kord teatepulk edasi anda. Nii see võikski käia. Ausalt öeldes on see ka suur kohustus," sõnas Kerr.

Eduka treeneri kõrval istusid MM-il Miami Heati peatreener Erik Spoelstra, Los Angeles Clippersi peatreener Tyronn Lue ning Gonzaga ülikooli peatreener Mark Few.

Kui USA mängis suvel MM-il võrdlemisi noore ja vähese kogemusega meeskonnaga, siis nüüdseks on enda soovist olümpiamängudel koondist esindada märku andnud mitmed NBA tähed. Nende hulka kuuluvad muuseas LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Jayson Tatum, Devin Booker ja Joel Embiid.

Kerr ja NBA ajaloo parim kaugviskaja Curry on koos võitnud neli NBA meistritiitlit. "Ainus asi, mida me arutanud oleme, on see, et ta soovib mängida. Ma ütlesin talle, et see on hea mõte. Aga me oleme Warriorsi hooajale niivõrd keskendunud olnud," sõnas treener, kes lisas, et soovib olümpiamängudele sõitva koondise kinnitada nii vara kui võimalik.