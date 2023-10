Doncici hiilgav mäng rikkus Wembanyama NBA debüüdi

19-aastane ja 224 cm pikk Wembanyama jäi avamängus hätta vigadega ja piirdus ainult 23 mänguminutiga. Prantslane kogus oma neljanda vea kolmanda veerandaja alguses ja naasis seetõttu platsile alles neljanda veerandaja keskel. Wembanyama lõpetas debüütmängu 15 punkti (visked väljakult 6/9), viie lauapalli, kahe korvisöödu, kahe vaheltlõike ja ühe viskeblokeeringuga. Lisaks viiele isiklikule veale patustas ta ka viie pallikaotusega. Spursi parimana viskas Devin Vassell 23 punkti.

Mavericksi võitu andis suurima panuse Luka Doncic, kes sooritas kolmikduubli 33 punkti, 13 lauapalli ja 10 resultatiivse sööduga. Kyrie Irving toetas 22 punktiga ning Grant Williams ja Tim Hardaway jr. mõlemad lisasid 17 silma.

Victor Wembanyama in his NBA debut:



- 15 PTS (9 in Q4)

- 5 REB

- 67% FG



Welcome to the Association #KiaTipOff23 pic.twitter.com/eFWYCoBmy6