Olgo Wembanyama fenomenist: minu silmad pole varem midagi sellist näinud

Sel nädalal alanud NBA põhiturniiril on seni kaotuseta kaheksa ja võiduta viis meeskonda. Põhiturniiri pikkus on 82 mängu ning uuendusena on põhiturniiri sees esmakordselt novembri alguses algav ja 9. detsembril Las Vegases lõppev kõikide meeskondade osavõtul mängitav hooajasisene karikaturniir.

Tiitlikaitsjana alustas hooaega Denver Nuggets, kelle liider Nikola Jokic nimetati kahel varasemal aastal ka liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks. Eksperdid peavad soosikuteks veel Milwaukee Bucksi ja Boston Celticsit, aga näiteks ka Phoenix Sunsi, Miami Heati või Golden State Warriorsi.

"Denver ei ole kindlasti glamuurne, Nikola Jokic on üks kõige vähemglamuursemaid staare üldse NBA-s," rääkis Olgo pühapäeval ETV spordiuudiste stuudios. "NBA-l on sellega mure, nad tahaksid, et liiga uus esindusnägu oleks karismaatiline isiksus, nagu seda on LeBron James. Seepärast kiidetakse üles noori ameeriklasi nagu Anthony Edwardsit, aga ka Victor Wembanyamat, kes on küll prantslane, aga kelles on ka särts olemas. Praegu on väheglamuursemate linnade staaride ajastu, aga vaatame, kas see kestab."

Suvises NBA draft'is valiti esimesena just Prantsusmaa tulevikutäht Wembanyama, kes on oma 224-sentimeetrisele kasvule vaatamata osavaks pallikäsitlejaks ning heaks viskajaks. Suur osa NBA hooajaeelseid jutte on just tema ümber käinud ning paljud peavad tema potentsiaali piiramatuks.

"Wembanyama - ausalt, minu silmad pole kunagi varem sellist inimest näinud ja ma kahtlen, kas nad ka tulevikus sellist inimest näevad. Me näeme võib-olla mingit laboris arendatud meest, sest tema mõõtmed ja oskused ei ole mõistusele hoomatavad," iseloomustas Olgo Prantsusmaa imemeest.

"NBA tahab näha võimalikult tasavägist ja lõpuni põnevat hooaega, kus igal tiimil, igal staaril on võimalus. NBA juht Adam Silver ütleks, et NBA tahab näha Lakers - Celtics finaali, sest see toob numbrid sisse. Mina isiklikult tahaks näha, kuidas NBA kolm ameeriklasest legendi LeBron James, Stephen Curry ja Kevin Durant võitlevad veri ninast väljas oma karjääri viimase tiitli nimel, sest kõigi kolme karjäärid on lõpusirgele jõudmas," sõnas Olgo.