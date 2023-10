Chicago Bullsi hooaeg algas nördinud mängijate koosolekuga

Eelmisel põhihooajal 40 võitu saanud ning play-in turniiri finaalis hilisemale NBA finalistile Miami Heatile kaotanud Bulls on säilitanud oma eelmise hooaja tuumiku ja eksperdid ennustavad ka sel aastal neile idakonverentsis madalama astme keskmiku staatust.

ESPN kirjutab, et kui Bullsi peatreener Billy Donovan pärast kolmapäeval hooaja avamängus saadud kaotust riietusruumi sisenes, pidasid mängijad seal isekeskis koosolekut ning palusid treeneril mõneks ajaks lahkuda.

"Mängijad tahavad võita. Kui pakume hooaja avamängus sellise esituse, siis tekivad ka vestlused," rääkis Bullsi tagamängija Zach LaVine. "Oleme pettunud ja peaksimegi olema. Me ei mänginud hästi; see on kohutav viis, kuidas hooaega alustada. See on hea asi, aga kahju, et see pidi juhtuma kohe esimese mängu järel."

Kolmandal veerandajal sõnelesid Bullsi pingil Donovan ja tiimi keskmängija Nikola Vucevic. "Sellised asjad juhtuvad. Üritad võita, üritad anda endast kõik, et tiimi võiduni aidata. Mulle ei meeldinud see, mida nägin," ütles Vucevic, kes möönas, et ei oleks pidanud end mängu ajal nii agressiivselt väljendama.

Peatreener Donovan ei tahtnud riietusruumis nähtut mängijate erakoosolekuks nimetada ning oli pigem positiivselt meelestatud. "Ma ei ütle, et asi oli halb, nagu oleks mehed riietusruumi segi peksnud. See polnud midagi sellist. Nad istusid seal rääkides, ma sisenesin ning nad palusid aega, et rääkida. Olin nõus ja lahkusin. Selles pole midagi isiklikku. Mängijad hoolivad, nad tahavad olla paremad, aga teavad, et mingid harjumused peavad muutuma," kommenteeris Donovan.