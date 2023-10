Max Verstappen võitis karjääri 50. F1 etapi

Hollandlase kiireim ring kvalifikatsioonis tühistati ja seetõttu pidi ta startima kuuendalt kohalt, aga suutis sõidu ikkagi Lewis Hamiltoni (Mercedes; +2,225) ees võita.

Parimalt stardikohalt teele läinud Charles Leclerc (Ferrari) kaotas kohe oma positsiooni enda kõrvalt startinud Lando Norrisele (McLaren), kes lõpuks tuli kolmandaks (+10,730).

Kõige rohkem oli Verstappeni vastu võimalusi siiski Hamiltonil, kes oli samuti vahepeal liidrirollis, aga jäi siiski alla hoolimata asjaolust, et hollandlasel oli probleeme piduritega.

50 etapivõitu vormel-1 sarjas oli varem täitunud ka Hamiltonil (hetkel 103), Michael Schumacheril (91), Sebastian Vettelil (53) ja Alain Prostil (51).

