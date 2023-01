Lõiv: kuulsin, et klubi jaguneb kaheks ja hakkasin uut tiimi otsima

Maastikurattur Janika Lõiv vahetab uueks hooajaks klubi ja liitub Hollandi profitiimiga. Uus leping on kahe aasta pikkune.

Janika Lõivu uueks klubiks saab Hollandi tiim KMC MTB Racing Team, leping on kahe aastane. Lähemaks eesmärgiks olümpiapunktide kogumine, MK-etapid ja tiitlivõistlused sel aastal ja peaeesmärgiks edukas esinemine järgmise aasta Pariisi olümpial. Janika Lõivu sõnul oli tal eelmise hooaja lõpul pakkumisi ka Hispaaniast ja Prantsusmaalt, aga lõplikuks valikuks jäi Hollandi klubi, mille eesotsas on olümpiavõitja Bart Brentjens.

"Hooaja keskel kuulsin, et praegune klubi jaguneb kaheks ja seejärel hakkasin otsima endale uut tiimi. Teadsin, et muutub nii klubi struktuur ja sponsorid. Tekkis huvi, et äkki leian parema lahenduse iseenda jaoks. Nii lõpuks tutvusingi Hollandi klubiga," ütles Lõiv.