Eesti teiseks reketiks kerkinud Glinka tõusis edetabelis lausa 130 kohta

Viimase kahe nädala jooksul jõudis Glinka Prantsusmaal poolfinaali nii Nevers'i kui Rodezi M25 ITF-i turniiridel, sealjuures alistas Eesti teine reket mitmeid endast edetabelis kõrgemal asuvaid mängijaid. Prantsusmaa-turnee osutus Glinka jaoks väga edukaks, sest oktoobri esimesel päeval teenis ta Forbachis karjääri esimese ITF-i turniirivõidu.

Värskelt avaldatud maailma edetabelis kerkis Glinka 130 koha võrra ning on nüüd karjääri parimat tulemust tähistaval 585. kohal. Ühtlasi sai temast Eesti meeste teine reket: kolm kohta kerkinud Kristjan Tamm on maailma 705. reketiks. Eesti esinumbriks on Mark Lajal, kes tõusis kaheksa kohta ning on 229. Tema karjääri parimaks edetabelikohaks on juulis saavutatud 224. positsioon.

Tabeli esikümnes toimusid väikesed muudatused. Esireketiks on jätkuvalt Novak Djokovic, kes edestab Carlos Alcarazi, Daniil Medvedevit ja Jannik Sinnerit; viiendaks kerkis Andrei Rubljov, kes lükkas madalamale Holger Rune ja Stefanos Tsitsipase. Pühapäeval Masters-sarja turniiri võitnud poolakas Hubert Hurkacz kerkis kuus kohta ning on nüüd maailma 11. reketiks.

Naiste maailma edetabeli esikümnes tõusjaid-langejaid ei olnud. Esikohal on Arina Sabalenka, kellele järgnevad Iga Swiatek, Coco Gauff, Jessica Pegula ja Jelena Rõbakina. Eesti naiste esireket Kaia Kanepi langes kaks kohta ja on nüüd 169., kuus positsiooni langenud Elena Malõgina on 340. ning ühe koha kaotanud Maileen Nuudi 525.