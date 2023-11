Rahvusvaheline rattaliit karistas Madis Mihkelsit

Mihkels ja Thijssen postitasid Hiinas Guangxis toimunud velotuuril ühismeediasse pildi, kuidas Mihkels tegi nn pilusilmi. Intermarche-Circus-Wanty otsustas seepeale noored ratturid tuuri stardinimekirjast eemaldada ja lubas kasutusele võtta vajalikud distsiplinaarmeetmed. Juhtunu mõistis hukka ka UCI.

"Tegime meeskonnakaaslastega omavahel nalja ja pilusilma žesti. Me ei teinud seda halbade kavatsustega ega inimeste keskel, aga kahjuks video sattus interneti ja läks ringlema. Meie jaoks oli see väike kohatu nali, aga Hiinas on see suhteliselt ränk teema," kommenteeris Mihkels Delfi Spordile.

Kolmapäeval teatas UCI, et Mihkels ja Thijssen peavad diskrimineeriva žesti eest maksma rahatrahvi ja osalema diskrimineerimisvastasel koolituskursusel.

"UCI mõistab ühemõtteliselt hukka igasuguse rassistliku ja diskrimineeriva käitumise ning on oma põhikirja, määruste ja erinevate programmide kaudu pühendunud mitmekesisuse, kaasatuse ja võrdsuse tagamisele jalgrattaspordis," märkis UCI avalduses.