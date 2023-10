Bach: IBA enam olümpiapoksi korraldajaks ei saa

Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) president Thomas Bach kinnitas, et sel aastal ROK-st välja heidetud rahvusvaheline poksiliit (IBA) enam olümpiamängudega seotuks ei saa. Samas ütles ta, et rivaalitsev World Boxing on rahvusvaheliste suurvõistluste korraldamisest veel kaugel.

ROK heitis juunis IBA ametlikult enda seast välja ning kinnitas, et poks kuulub nii Pariisi kui Los Angelese olümpiamängude võistlusprogrammi. Tegemist oli esimese alaliiduga, kes olümpialiikumisest välja heidetud on.

Rahvusvaheline amatöörpoksi organisatsioon IBA ehk International Boxing Association on aastaid vaevelnud juhtimisprobleemide käes. ROK peatas IBA tunnustamise 2019. aastal ja korraldas 2021. aastal Tokyo olümpiamängude poksiturniiri ise. Kuigi ROK jättis esialgu ukse lahti, on suhted IBA-ga aina halvenenud.

ROK president Thomas Bach ütles kolmapäeval, et rahvusvaheline poksiliit on lõplikult olümpialiikumisest kõrvale jäänud. "IBA puhul pole mingit käivat protsessi, meie jaoks on juhtum lõpetatud. Olümpiakavas enam IBA-ga poksimist ei ole. See on läbi," ütles Bach. "Me andsime neile neli aastat, nad ei ole täitnud neile seatud tingimusi."

Bach kinnitas, et poks jääb olümpiaalaks ka 2028. aasta Los Angelese olümpial, kuid ROK poolt korraldatud turniirid ei ole jätkusuutlik lahendus. "Me ei saa seda igavesti tegema jääda. Me tahame, et see alles jääks, aga peame leidma viisi, kuidas ja kellega seda teha," sõnas Bach.

Kevadel loodi aga uus rahvusvaheline poksiliit, mille nimeks sai World Boxing. Kuigi alaliit ootab jätkuvalt ROK tunnustust, on sellega liitunud juba 16 riiki. Nende hulka kuuluvad muuseas USA, Uus-Meremaa, Austraalia, Inglismaa ja Hollandi poksiliidud, aga organisatsioon teatas, et hindab veel mitmeid liitumisavaldusi.

Bach ütles aga, et World Boxingul on veel palju tööd vaja teha. "Nende jaoks on liiga vara. Ma ei tea, kas neil isegi 20 liiget on. Praegusel hetkel ei ole neil piisavalt rahvusvahelist esindatust. Praegu peavad nad end veel organiseerima," selgitas ROK-i president.