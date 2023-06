ROK heitis poksiliidu välja, aga kinnitas ala kuulumist OM-kavva

Rahvusvahelise poksiliidu (International Boxing Association ehk IBA), millele on ette heidetud juhtimis-ja eetikaprobleeme, tegevus ROK-i juures oli peatatud alates 2019. aastast.

Neljapäevasel ROK-i erakorralisel koosolekul heitis organisatsioon IBA enda seast välja, otsuse poolt olid 69 ja vastu vaid üks liige. Ühtegi alaliitu pole varem ROK-ist välja heidetud.

IBA, mille presidendiks on venelane Umar Kremljov, andis ROK-i otsusele terava vastuse: "on tähelepanuväärne, et samal päeval 82 aastat tagasi ründas fašistlik Saksamaa Nõukogude Liidu rahumeelseid kodanikke, mille tagajärjel eskaleerusid sõda ning kohutavad inimtragöödiad. Me ei saa varjata fakti, et tänane otsus on ülemaailmse poksi jaoks katastroofiline," kirjutas alaliit.

Tokyo olümpiamängude poksiturniiri korraldas ROK IBA asemel ise ning 2028. aasta Los Angelese olümpiamängude algses kavas spordialale kohta polnud, kuid neljapäevasel koosolekul päris teema kohta aru David Haggerty, ameeriklasest ROK-i liige ning rahvusvahelise tenniseliidu president.

"Loomulikult saame garanteerida, et poks kuulub nii Pariisi kui Los Angelese olümpiamängude kavva," kinnitas ROK-i peadirektor De Kepper.

IBA-le konkurentsi pakkuva organisatsioonina on loodud World Boxing, millega on suurriikidest näiteks liitunud USA, Suurbritannia, Saksamaa, Holland ja Rootsi.