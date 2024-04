Olümpialt välja heidetud poksiliit ei leidnud spordikohtus õigust

Rahvusvahelisele poksiliidule (International Boxing Association ehk IBA) heideti aastaid ette juhtimis-ja eetikaprobleeme ning toetumist Venemaa energiahiiu Gazpromi rahadele. Organisatsiooni tegevus ROK-i juures oli peatatud alates 2019. aastast, juunis heitis ROK IBA ametlikult endi ridadest välja.

Poks kuulub küll Pariisi olümpiamängude kavva, aga ROK korraldab nii kvalifikatsiooni- kui olümpiaturniiri ilma IBA-ta, nagu ka Tokyo olümpiamängude puhul kolm aastat tagasi.

IBA, mille presidendiks on venelane Umar Kremljov, kaebas ROK-i otsuse edasi rahvusvahelisse spordikohtusse, ent CAS jättis apellatsiooni rahuldamata. "IBA ei ole oma sissetulekuid mitmekesistanud ega seeläbi parandanud oma finantsläbipaistvust ega jätkusuutlikkust," seisis CAS-i teisipäevases aruandes. Samuti lisas spordikohus, et poksiorganisatsioon ei ole suutnud tegeleda neile ette heidetud juhtimisprobleemidega.

Kolmapäeval avaldas IBA pressiteate, milles kirjutas, et on CAS-i poolt välja toodud valdkondades teinud märkimisväärseid edusamme ning et nii spordikohus kui ROK on organisatsiooni laialdasi reforme eiranud.

"IBA keeldub edasistest kommentaaridest, kuni organisatsiooni õiguseksperdid on CAS-i otsuse põhjalikult läbi vaadanud ning kaalub, kas see edasi kaevata Šveitsi föderaalkohtusse," lisas poksiliit.

ROK tervitas CAS-i otsust, aga toonitas taas, et poksi tulevik olümpiamängudel sõltub alaliitudest ja et nemad ei ole võimelised pärast Pariisi mänge edasisi turniire korraldama. "Et poks jääks olümpiaprogrammi, vajab ROK partneriks tunnustatud ja usaldusväärset rahvusvahelist alaliitu, nii, nagu kõigi teiste olümpiaaladega. Seega hoiavad rahvuslikud olümpiakomiteed ja nende poksiliidud olümpiapoksi tulevikku oma kätes. Praegu ei ole poks Los Angelese olümpiamängude kavas ning et seda muuta, vajab ROK rahvusvahelist partnerit 2025. aasta alguseks," teatas ROK.

Mullu loodud World Boxinguga on juba liitunud 27 alaliitu, teiste seas näiteks USA, Suurbritannia, Austraalia Põhjamaad, Holland ja Saksamaa, aga ka Filipiinid, Brasiilia, Panama ning Nigeeria. Märtsis kinnitas World Boxing, et soovib ROK-ilt saada olümpiapoksi korraldamiseks tunnustust.