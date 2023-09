Lillemets lõpetas Talence'is avapäeva tugevalt

Lillemets alustas laupäeval võistlust 100 meetri jooksu ajaga 11,07 (rekordvõistlusel 10,98) ning hüppas seejärel kaugust 6.95 (rekordvõistlusel 7.11), kuulitõukes oli tema tulemus 14.25 ehk 30 sentimeetrit vähem kui rekordiseerias.

Kaks viimast ala sujusid Lillemetsa jaoks aga paremini: kõrgushüppes läks talle kirja 1.99 (2.00) ning päeva viimasel alal ehk 400 meetri jooksus mõõdeti talle 49,21 ehk ligi pool sekundit parem aeg kui tunamullu Götzises.

Rosenberg teeb pärast pikka vigastuspausi oma teist kümnevõistlust, hooaja avastardil Eesti meistrivõistlustel kogus ta 7798 punkti ning 8000 punkti alla on skoor jäämas ka Talence'is. Tema esimese päeva tulemused olid 11,18 - 6.95 - 14.04 - 1.96 - 50,28.

Avapäeva järel on Lillemetsal koos 4060 punkti, millega kaotab oma rekordigraafikule 40 punktiga. See annab talle kuuenda koha. Rosenberg on kogunud 3923 silma, millega kaotab rekordigraafikule 336 punktiga.

Avapäeva järel juhib võistlust prantslane Makenson Gletty 4344 punktiga, talle järgnevad sakslane Manuel Eitel (4268), šveitslane Finley Gaio (4209) ning MM-i medalimees Lindon Victor (4132).

Eestlaste rekordiseeriad:

Kristjan Rosenberg (8299 punkti): 10,71 - 7.27 - 14.59 - 1.98 - 48,09 - 14,79 - 48.87 - 4.91 - 58.85 - 4.34,78.

Risto Lillemets (8156 punkti): 10,98 - 7.11 - 14.55 - 2.00 - 49,66 - 14,33 - 43.11 - 5.00 - 60.55 - 4.30,72.