Ingebrigtsen ja Nuguse rivaalitsesid ajalooliselt kiires miilijooksus

Teemantliiga finaaletapile traditsiooniliseks saanud miilijooksus olid kõik silmad just Ingebrigtseni ja Nuguse peal, kes enne võistlust sõbralikult üksteise kallal võtsid. Ingebrigtsen ütles finaaletapile eelnenud pressikonverentsil Nugusele, kes jahtis USA rahvusrekordit, et kui too norralase tempos püsib, jooksevad nad mõlemad alla 3.46.

Seda nad tegid ja veelgi. Ingebrigtsen ületas laupäeva viimases alas finišijoone ajaga 3.43,73, millega tõusis ajaloolises jooksjate edetabelis kolmandale tabelireale. Nuguse püsiski tema kannul ja ületas joone ajaga 3.43,97, tõustes uue USA rekordiga ajaloolises edetabelis samuti kohe norralase selja taha.

Mõlemad ajad on kiireimad sel aastatuhandel, 2007. aastal jooksis ameeriklane Alan Webb Belgias 3.46,91. Maailmarekord kuulub Hicham El Guerrouj'ile ajaga 3.43,13. Keenialane Noah Ngeny jooksis samas 1999. aastal toimunud jooksus 3.43,40.

Bahreini jooksja Winfred Mutile Yavi ja maailmarekordi omanik Beatrice Chepkoech said samuti hakkama ajalooliste tulemustega. Yavi lõpetas naiste 3000 meetri takistusjooksus ajaga 8.50,66, mis on ajaloo teine kiireim jooks, Chepkoech lõpetas ajaga 8.51,67, mis on ajaloo kolmas jooks. Chepkoechile kuulub aga maailmarekord 8.44,32. Laupäeval jäi kolmandaks Faith Cheortich, kes lõpetas ajaga 8.59,65.

Sel aastal juba 100 meetri jooksus hooaja tippmargi püstitanud Christian Coleman jooksis laupäeval taas välja aja 9,83 ning pälvis Teemantliiga finaaletapil võidu. Temast vaid kaks sajandikku hiljem ületasid joone maailmameister Noah Lyles ja keenialane Ferdinand Omanyala, aga Lyles oli fotofinišis veidi eespool.

Naiste 100 meetri jooksus võidutses jamaicalanna Shericka Jackson ajaga 10,70. Teiseks jäi hooaja tippmargi jooksnud Marie-Josee Ta Lou ajaga 10,75, kolmandana lõpetas samuti hooaja parima jooksu teinud Elaine Thompson-Herah ajaga 10,79. Maailmameister Sha'Carri Richardson jooksis 10,80 ning jäi esikolmikust napilt välja.

Neljakordne maailmameister ja olümpiavõitja Yulimar Rojas püstitas uue maailma hooaja tippmargi, kui maandus Eugene'is naiste kolmikhüppes 15 meetri ja 35 sentimeetri kaugusele. Teiseks jäi MM-il esimesena pjedestaalilt kõrvale jäänud jamaicalanna Shanieka Ricketts, kes ületas esimest korda 15 meetri piiri (15.03). Kolmandaks jäi jamaicalanna Kimberly Williams tulemusega 14.61.

Naiste kuulitõukes sündis uus hooaja tippmark, kui kahekordne maailmameister Chase Ealey enda kolmandal katsel karjääri parima tulemuse (20.76) kirja sai. Teiseks jäi kanadalanna Sarah Mitton tulemusega 19.94, temast vaid kahe sentimeetri kaugusel jäi isikliku tippmargi püstitanud Auriol Dongmo.

Meeste kõrgushüppes püstitas lõuna-korealane Wo Sanghyeok uue rahvusrekordi, kui ületas ainsa võistlejana 2.35. Teiseks jäi isikliku tippmargi püstitanud poolakas Norbert Kobielski (2.33), kolmandaks jäi ameeriklane JuVaughn Harrison, kes jäi samuti 2.33 peale.

Meeste 400 meetri tõkkejooksus püstitas ameeriklane Rai Benjamin uue hooaja tippmargi, ületades finišijoone ajaga 46,39. Teiseks jäi Karsten Warholm 46,53-ga. Rasmus Mägi sai karjääri paremuselt teise tulemusega (47,99) seitsmenda koha.