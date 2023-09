Ferrari domineeris reedeseid treeninguid, Red Bull on mures

Esimesel vabatreeningul sõitis kiireima ringi Charles Leclerc, kes edestas võistkonnakaaslast Carlos Sainzi 0,078 sekundiga. Kolmas oli viimased kümme etappi võitnud Max Verstappen (Red Bull; +0,126).

Teisel vabatreeningul suutis Sainz ülinapilt Leclerci (+0,018), kuid teised jäid vähemalt kahe kümnendiku kaugusele. Verstappen oli aegade võrdluses näiteks alles kaheksas (+0,732).

Seejuures just teise vabatreeningu tingimusi peetakse olulisemaks, sest see toimus sarnaselt kvalifikatsioonile ja võistlussõidule õhtusel ajal. "Ferrari on väga kiire. Ma arvan, et meie olukord on palju hullem kui arvasime," sõnas 25-aastane Verstappen kommentaariks.

Mullu Marina Bay tänavarajal esikoha teeninud teine Red Bulli piloot Sergio Perez oli hädas auto tagaosa käitumisega ja piirdus mõlemal treeningul kõigest seitsmenda ajaga. "Tunnen igal pidurdamisel, et sõidan välja," lausus mehhiklane meeskonna raadiosse. "Tagumine osa vajub lihtsalt nii palju välja."

Hiljem lisas ta intervjus F1 televisioonile: "Me ootasime, et Ferrari on siin väga tugev. Me oleme lihtsalt liiga kaugel maas. Loodetavasti suudame homme pisut vahet vähendada, aga oleme valmis päris suureks katsumuseks."

Red Bulli võistkond on võitnud tänavu seni kõik MM-etapid.