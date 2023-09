Viimase treeningu kiireim oli Sainz, Verstappen kurtis käigukastiprobleeme

Ferrari oli mõlemal reedesel treeningul hõivanud pingereas kaks ülemist kohta ja Sainzi näitas parimat aega teist treeningut järjest. Charles Leclerc oli sedapuhku küll alles viies (+0,316), kuid monacolasel ei õnnestunudki täiesti veatut kiiret ringi kokku panna.

Vahepeale mahtusid ka britt Lando Norris (McLaren; +0,238) ja MM-sarja üldliider Max Verstappen (Red Bull; +0,313), kes suurema osa treeningsessioonist nurises käigukastiprobleemide üle.

Kvalifikatsioon algab Eesti aja järgi kell 16.00.

CLASSIFICATION (END OF FP3)



Carlos Sainz is quickest for the fifth time in the last eight F1 sessions #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/AMFO90nm8d