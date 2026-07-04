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Austraalia peatreener: teine jutt, kui noor kutt oleks sisse löönud

Jalgpalli MM
Lucas Herrington (keskel) eksis penaltiseerias ning Austraalia jalgpallikoondis langes MM-il konkurentsist
Lucas Herrington (keskel) eksis penaltiseerias ning Austraalia jalgpallikoondis langes MM-il konkurentsist Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Sports Press Photo
Jalgpalli MM

Jalgpalli MM-finaalturniiril võitis Egiptus 1:1 viigiga lõppenud normaal- ja lisaaja järel Austraalia penaltiseerias ning tagas koha kaheksandikfinaalis.

Arlingtonis toimunud kohtumine oli tasavägine ning vajas võitja selgitamiseks nii lisaaega kui ka penaltiseeriat. Enne penaltite löömist tegi Austraalia peatreener Tony Popovic taktikalise vahetuse, kui asendas hea mängu teinud väravavahi Patrick Beachi tiimi raudvara Mathew Ryaniga.

Austraallased jäid seerias siiski alla ning 22-aastane Beach ütles mängu järel, et tema eelnevalt peatreeneri plaanist teadlik ei olnud. "Ma sain teada samal ajal, kui kõik teised. Selgelt oli treeneril plaan paigas, aga see polnud meie teada," ütles noor väravavaht.

Austraalia eest eksisid penaltil muidu igati tubli mängu teinud keskkaitsjad Harry Souttar ning Lucas Herrington. Popovic kaitses oma otsust saata 18-aastane Herrington äärmiselt olulises mängus penaltipunktile.

"Me räägiks hoopis teist juttu, kui see noor kutt oleks sisse löönud. Räägiksime, kui tore see oli, kui 18-aastane poiss lõi MM-il penalti ära," rääkis treener pärast mängu ajakirjanikele. "Ma usaldasin teda mängus Paraguayga, kus meil oli kindlasti tulemust vaja. Usaldasin teda olukorras, kus meie turniir oli kaalul. Penaltiseeria ei ole väga palju erinev."

Vastu latti löönud Herrington ütles ise, et tundis end löögi eel enesekindlalt. "Treenerid ja tiim toetasid mind. Teadsin, kuhu palli paigutada tahan, aga kahjuks ei läinud asjad nii. Töötan selle kallal edasi, loodetavasti saan kunagi veel ühe võimaluse," sõnas noor kaitsja.

Egiptus realiseeris neli lööki järjest ning teenis esmakordselt MM-i sõelmängudel võidu. Tasuna saavad nad kaheksandikfinaalis mängida valitseva maailmameistri Argentinaga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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