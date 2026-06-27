ERR MM-il: jalgpallifännid ei võta joogipause omaks

Tänavune jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir on kaasa toonud mitu olulist muudatust. Laura Kalam uuris kohapeal, mida arvavad Inglismaa koondise fännid 48 meeskonnaga turniirist ja mängude ajal toimuvatest kohustuslikest joogipausidest.

Esimest korda osaleb MM-il 48 koondist, mis tähendab senisest rohkem mänge ja pikemat turniiri. Fännidele pakub see küll rohkem võimalusi oma meeskonda toetada, kuid samas tähendab ka pikemaid reise, rohkem hotellibroneeringuid ja märksa suuremaid kulutusi.

"Mulle see ei meeldi. Turniir kestab lihtsalt liiga kaua. Samas on hea, et väiksemad riigid saavad võimaluse. See, et Roheneemesaared edasi pääsesid, oli fantastiline. Kui uuest formaadist midagi head välja tuua, siis just see. Aga mulle endale see formaat ei meeldi," ütles Inglismaa toetaja Kevin.

"Mulle uus formaat meeldib. Rohkem riike, rohkem mänge. See on hea. See annab võimaluse meeskondadele üle kogu maailma. Väga äge," oli vastupidisel seisukohal Steve.

Kõige enam on ehk kõneainet pakkunud aga kohustuslikud joogipausid, mis võetakse tribüünidel sageli vastu kõrvulukustava vilekooriga. Kuigi Ameerika Ühendriikdie suvekuumus on pannud ka kõige tulisemad Inglismaa koondise toetajad tribüünidel higistama, ei ole nad uuest korraldusest just vaimustuses. Paljud fännid usuvad, et pauside tegelik eesmärk pole mitte mängijatele puhkust anda, vaid luua teleülekannetesse lisaruumi reklaamide jaoks ja teenida nii rohkem tulu.

"Buuuu! Meile ei meeldi need joogipausid. Me ei taha neid. Loodetavasti jääb see viimaseks korraks," sõnas Daniel.

"Täielik mõttetus, neist tuleks lahti saada. Me vaatasime mängu Dallases: staadionil oli katus peal ja konditsioneer töötas. Milleks seal üldse joogipausi vaja oli?" märkis Kevin.

"Ma ei arva, et neid on vaja. Jalgpalli mängitakse Lõuna-Ameerikas, Aafrikas ja mujal maailmas ilma selliste pausideta. Minu meelest pole need vajalikud," lisas Phil.

Vaatamata mõningatele etteheidetele on Ameerika Ühendriigid jätnud paljudele külalistele väga positiivse mulje. Fännid kiidavad sõbralikke inimesi, turniiri korraldust ning tunnistavad, et kohalike portsjonite suurus üllatab peaaegu kõiki.

"Toit on suurepärane! Toitu on lihtsalt meeletult palju. Portsjonid on hiiglaslikud," rõõmustas Pascal.

"Ma käin USA-s üsna tihti. Siin on suurepärane õhkkond, tunned end alati teretulnuna. Inimesed hoolitsevad sinu eest ja siin valitseb väga hea meeleolu," ütles Phil.