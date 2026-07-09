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Maroko peatreener: mulle ei meeldi mõte, et oleme juba midagi ära teinud

Jalgpalli MM
Mohamed Ouahbi
Mohamed Ouahbi Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpalli MM

Jalgpalli MM-finaalturniiril tehakse neljapäeval algust veerandfinaalidega, kui Bostonis lähevad vastamisi Prantsusmaa ja Maroko.

Prantsusmaa ja Maroko viimane omavaheline kohtumine toimus 2022. aasta MM-i poolfinaalis, kui Prantsusmaa Theo Hernandeze ja Kolo Muani väravatest 2:0 võidu teenis.

Maroko mängis tänavusel MM-il esimeses mängus Brasiiliaga 1:1 viiki, aga alistas seejärel Šotimaa 1:0 ning Haiti 4:2. Play-off'i esimeses ringis teeniti Hollandi üle võit penaltiseerias, veerandfinaalikoha teenis Maroko, kui lõi Kanadale kaheksandikfinaalis teisel poolajal kolm vastuseta väravat.

"Hindame oma esitust pärast turniiri lõppu," ütles Maroko peatreener Mohamed Ouahbi. "Ma ei ütle praegu midagi, sest me tahame enamat. Me ei kuula neid inimesi, kes ütlevad, et me peaks senisega rahule jääma."

Maroko sai kaheksandikfinaalis küll suure võidu, aga ka ühe kehva uudise, kui esiründaja Ismael Saibari tagareit vigastas ja varakult pingile võeti. Salabi lõi alagrupiturniiril kolm väravat ja realiseeris Hollandi vastu otsustava penalti. Ouahbi sõnul teeb äsja suure raha eest Müncheni Bayernisse siirdunud ründaja kõik, et platsile saada, aga Prantsusmaa vastu ta mängida ei saa.

"Ega meilt suuri üllatusi ei tule, mul ei ole midagi varjata. Kes meie mänge analüüsinud on, teab meie mängustiili," rääkis Ouahbi. "Üritame neile haiget teha, kui nad palliga mängivad. Peame ise palliga kannatlikud olema, leidma oma tee kas äärtel või keskelt. Oleme tõestanud, et võime iga tiimi vastu ohtlikud olla, see ongi eesmärk."

Kolm ja pool aastat tagasi teenis Prantsusmaa edasipääsu finaali ning mängib sisuliselt terve turniiri favoriidikoormaga, kuid Maroko treener koju minna ei plaani. "Iga mäng on erinev, oma konteksti ja ajalooga. See ei tule 2022. aasta kordus," ütles Ouahbi. "Asi pole ainult mängijates. Maroko koosseis on samuti arenenud. Me tahame mängida nii, et midagi kahetsema ei jää."

"Meie tiim on teistsugune, Prantsusmaa tiim on nelja aasta tagusest mängust muutunud. Mõlemad on paremaks saanud ja see ongi tavaline, need on kaks riiki ja alaliitu, mis teevad oma tööd väga hästi."

"Prantsusmaa on favoriit, aga me teeme kõik poolfinaali saamise nimel kõik, mis võimalik. Mulle ei meeldi see mõte, et oleme nüüdseks juba kuskile jõudnud ja kõik, mis tuleb, on boonus. Ei, maailmameistriks tulemine on boonuseks. Me oleme nii kaugele jõudnud, tahame veelgi kaugemale minna," lisas juhendaja.

Selle mängu võitja läheb poolfinaalis vastamisi kas Hispaania või Belgiaga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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