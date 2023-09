Latsepov: Tallinna Maraton on minu jaoks sügise kõige olulisem võistlus

Sel nädalavahetusel leiab aset Tallinna Maraton, mis on esmakordselt hinnatud kõrge rahvusvahelise reitinguga jooksuvõistluseks. Selle raames peetakse ka Eesti meistrivõistlused ning valitsev meister Leonid Latsepov ütles ERR-ile, et on terve suve koduseks suurvõistluseks valmistunud.

Eelmisel aastal võidutses Tallinna Maratonil keenialane Jonathan Yego Kiptoo, kuid Eesti meistritiitli pälvis Leonid Latsepov. Viimase aasta jooksul on Latsepov suurepäraseid jookse teinud ning püstitas aprillis Berliinis uue isikliku rekordi, kui ületas finišijoone ajaga 2:14.24.

"Ma arvan, et olen hetkel heas vormis ja Hamburgis joostud aeg kaks tundi ja 14 minutit vajab nüüd parandamist. Ja ma usun, et üks minut kiiremini sellest ajast ma olen võimeline jooksma," ütles Latsepov ERR-ile.

Tänavune Tallinna Maraton on esmakordselt rahvusvahelise kergejõustikuliidu eliittasemega jooksuvõistlus, mis tähendab seda, et nii pühapäevasel maratonil kui ka laupäevasel poolmaratonil on jooksjatel võimalus teenida kõrgeid reitingupunkte pääsuks tiitlivõistlustele.

"See on ikka äge, et kodulinnas saab nii kõrgel tasemel maratoni joosta. Pealtvaatajatele on see ka suur ja äge šou. See on üks suur spordipidu ja üritan seda nautida," sõnas Latsepov.

Eesti ajaloo maratonijooksjate hulgas neljandat kohta hoidev ütles, et peab kodust suurvõistlust sügishooaja tähtsaimaks võistluseks. "Kui juunis võistlesin enamast staadionil, siis juulis ja augustis tegin korraliku ettevalmistuse spetsiaalselt maratoniks," sõnas Latsepov.

Nii tippjooksjaid kui tuhandeid harrastajaid kaasava Tallinna Maratoni kolmepäevane programm algab reedel, viiekilomeetrise noortejooksuga, jätkub laupäeval, 21,1 kilomeetri pikkuse poolmaratoni ja 10 km sügisjooksuga ning lõpeb pühapäeval klassikalise maratonijooksuga.

Seekordsel Tallinna Maratonil on esindatud rekordiliselt 78 riiki.