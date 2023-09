Tänavune Tallinna Maraton tuleb kõrgetasemeline

Tallinna Maraton on esmakordselt kõrge rahvusvahelise reitinguga jooksuvõistluseks, meelitades nädalavahetusel starti nii Eesti parimaid pikamaajooksjaid kui kiireid külalisvõistlejaid tuntud ja eksootilistest jooksumaadest.

Nii tippjooksjaid kui tuhandeid harrastajaid kaasava Tallinna Maratoni kolmepäevane programm algab reedel, 8. septembril viiekilomeetrise Nike Noortejooksuga, jätkub laupäeval, 9. septembril 21,1 kilomeetri pikkuse poolmaratoni ja 10 km Rimi Sügisjooksuga ning lõpeb pühapäeval 10. septembril klassikalise maratonijooksuga (42,2 km). Kavas on ka Limpa lastejooks ning terve septembrikuu vältav harrastajate seas populaarsust kogunud virtuaalne Maratoni Kombo.

Eesti osavõturohkeim rahvusvaheline spordisündmus on Kultuuriministeeriumi, Tallinna linna, Eesti Kergejõustikuliidu ja toetajate abil esmakordselt saanud Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu eliittasemega (World Athletics Elite label) jooksuvõistluseks nii maratoni kui poolmaratoni arvestuses, mis annab Eesti parematele pikamaajooksjatele ja välisvõistlejatele võimaluse teenida kõrgeid reitingupunkte pääsuks tiitlivõistlustele.

Tallinna Maratoniga sarnaselt kuuluvad tänavu eliittasemega võistluste hulka mitme tuntud Euroopa suurlinnade mainekad jooksud, sealhulgas Pariisi, Praha, Rooma, Lissaboni, Viini, Frankfurti ja Sevilla maratonid ning mitmed jooksuvõistlused teisteltki kontinentidelt.

Pühapäeval kell 9.00 startiva 42,195 kilomeetrise klassikalise maratonidistantsi raames toimuvad ühtlasi nii Tallinna kui Eesti meistrivõistlused ning Põhjamaade politsei meistrivõistlused maratonijooksus.

Põhidistantsi esikohta asuvad püüdma meestest Derseh Balew Yihunle (isiklik rekord 2:07.22) ja Debeko Dakamo Dasa (2:10.31) Etioopiast, samuti mitmel tuntud maratonil auhindu noppinud Andrew Ben Kimtai (2:08.32), Joseph Munywoki (2:10.07) ning Wisley Kimeli (2:12.08) Keeniast. Kõige eksootilisem ja põnevam persoon Tallinnas osalevatest tippjooksjatest on kindlasti 36-aastane jaapanlane Yuki Kawauchi (2:07.27), kes on läbinud enam kui sada maratoni 2 tunnist ja 20 minutist kiiremini, olles selle saavutusega kantud ka Guinnessi rekordite raamatusse.

Seni kiireima Tallinna Maratoni jooksis meestest Kiprotich Kirui Keeniast kuus aastat tagasi, saades ajaks 2 tundi 9 minutit ja 22 sekundit.

2017. aasta Tallinna maratoni võitja Kiprotich Kirui. Autor/allikas: Elen Valli

Maratonis asub Eesti ja Tallinna meistritiitleid kaitsma Sparta Spordiseltsi esindaja Leonid Latsepov (2:14.14), kes on võtnud eesmärgiks püstitada Tallinnas isiklik rekord ja püüda võimalikult kõrgeid reitingupunkte, luues eeldused järgmisel aastal Pariisi olümpiamaratonile jõudmiseks. Tema klubikaaslane Roman Fosti (2:10.46), jookseb 10. septembril Tallinnas oma viimase tipptasemel maratoni. Eesti meistrivõistluste poodiumikohtadele konkureerivad ka Rauno Laumets, Aleksandr Kulešov, Raido Mitt, Janar Juhkov ja mitmed teised.

Põhjamaade politsei meistrivõistluste võidule pretendeerivad poolesaja osaleja arvestuses Taani esindaja Mark Olsen (isiklik rekord 2:19.44) ja Norra jooksja Frode Stenberg (2:28.27). Eesti koondise esinumbrid on selles arvestuses Martin Tarkpea ja Kristjan Vares. Osalejaid on saabunud Tallinnasse kõigist kuuest Põhjamaade Politsei Spordiliidu liikmesriigist - Taanist, Norrast, Rootsist, Soomest, Islandilt ja Eestist. Varasemalt on võistlus toimunud Islandil Reykjaviki maratoni raames ja Taanis Odenses.

Naistest tuleb oma möödunud aasta esikohta kaitsma keenialanna Pauline Mutwa Thitu (isiklik rekord 2:29.25), kes püstitas eelmisel aastal Tallinna Maratoni rajarekordiks 2 tundi 31 minutit ja 29 sekundit. Favoriitideks on kindlasti ka Etioopia kiired jooksjad Shuko Genemo (2:24.28), Aynalem Kassahun Teferi (2:26.12), kevadise Milaano maratoni teine Dessi Ethlemahu Sintayehu (2:26.30), Tigist Tadese Bedada (2:29.02) ning Maritu Ketema (2:29.51).

Eesti meistrivõistluste medaleid lähevad püüdma Kaisa Kukk, Mari Boikov, Maris Heinaru, Helen Bell, Kaari Kink, Pille Hinn, Kertu Kula ja teised. Kaisa Kukk on peapretendent ka Põhjamaade politsei meistritiitlile.

Kaisa Kukk kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel Autor/allikas: Anna Aurelia Minev/ERR

Laupäeval, 9. septembril, asuvad 21,1 kilomeetri pikkuse poolmaratoni võitu jahtima mitmetel rahvusvahelistel jooksudel kõrgeid kohti saavutanud mehed: Uganda jooksja Ali Chebures (isiklik rekord 1:00.53), tänavuse Genfi poolmaratoni võitja Eric Leon Ndiema (1:00.45) ja Elvis Chevor Tabarach (1:01.08) Keeniast, mitmekordne Läti meister Janis Viskers (1:04.56), soomlane Arttu Vattulainen, Bert Tippi ja paljud teised.

Tallinna meeste poolmaratoni rekord on 2019. aastast 1 tunni ja 29 sekundiga Keenia sportlase Evans Cheruiyot nimel.

Naiste poolmaratonis on peamised esikohapretendendid Beatrice Cheserek (isiklik rekord 1:06.48) ja Janet Ruguru Gishumbu (1:07.51) Keeniast ning Addisie Mislenew (1:07.59) Etioopiast

Kiirete aafriklannade tuules püüavad head tulemust jooksualadelt rohkem kui sada Eesti meistritiitlit võitnud Jekaterina Patjuk (1:13.08) ja oma poolmaratoni debüüti tegev mitmekordne keskmaajooksu Eesti rekordiomanik Liina Tšernov.

Keenialannale Janet Ruguru Gichumbile maailmaklassi kuuluv võistluste tippmark 1 tund 10 minutit ja 19 sekundit, sündis neli aastat tagasi.

Rimi Sügisjooksu 10 kilomeetrisel distantsil on meestest võitjasoosikuks äsja Budapestis maailmameistrivõistlustel maratonis tubli 31. koha saavutanud Tiidrek Nurme. Konkurentsis proovivad püsida ka Karel Hussar, Kenny Kivikas ja mitmed teised. Sügisjooksu 10 km distantsi rekordi, 29 minutit ja 2 sekundit, püstitas David Kogei Keeniast 2013. aastal.

Naiste 10 kilomeetri distantsil tõotab tulla põnev võistlus Laura Maasiku, Liis-Grete Arro, Lily ja Liina Luige vahel. Tallinna võistluse rekord on möödunud aastast 33 minuti ja 11 sekundiga marokolanna Soukaina Atanane nimel.

Tänavusel Tallinna Maratonil on esindatud rekordiliselt 78 riiki. Eesti suurimale jooksusündmusele saab registreerida aadressil jooks.ee ja kohapeal.