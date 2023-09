Nurme: MM on veel jalgades, kasutan seda järgmist maratoni valides

Sel nädalavahetusel leiab aset Tallinna Maraton, mis on esmakordselt hinnatud kõrge rahvusvahelise reitinguga jooksuvõistluseks. Starti läheb ka kaks nädalat tagasi Budapesti MM-il maratonis võistelnud Tiidrek Nurme, kes ütles laupäevase sügisjooksu eel, et rahvusrekordit tõenäoliselt ei näe.

Budapestis maratonis 31. koha teeninud Nurme osaleb laupäeval 10-kilomeetrisel sügisjooksul ja ütles, et tunne on lühema distantsi eel hea. "Kaks nädalat tagasi sai küll joostud, aga selle pealt üks 10 km joosta - miks mitte? Olla siin tähendab olla osa sellest suurepärasest üritusest," sõnas Nurme.

Eesti 10 km maanteejooksu rekordiomanik ütles, et MM annab veel tunda, mistõttu nädalavahetusel uut rahvusrekordit tõenäoliselt ei sünni. "Kindlasti MM on veel jalgades ja kasutan seda tähiseks ka järgmise maratoni valikuks, aga eesmärk ei ole niivõrd ajaline, kuivõrd selline enesetunde otsimine, ütles jooksja.

"Aeg alla 30 minuti võiks küll tulla. Aga Eesti rekord on minut sellest kiirem, sinna ma tõenäoliselt ei jookse," lisas Nurme.

Ta rääkis, et plaanib järgmise viie nädala jooksul vee ühe maratoni joosta. "Kaks maratoni on kaalukausil: kas Berliinis kahe nädala pärast või viie nädala pärast New Yorgis. Eks see on natuke katse-eksitus meetod, ma ei ole kunagi nii lähestikku kaht maratoni jooksnud. Aga siiski tasub proovida ja olen selleks ka treeninguid alustanud," ütles Nurme.

Tänavune Tallinna Maraton on esmakordselt rahvusvahelise kergejõustikuliidu eliittasemega jooksuvõistlus, mis tähendab seda, et nii pühapäevasel maratonil kui ka laupäevasel poolmaratonil on jooksjatel võimalus teenida kõrgeid reitingupunkte pääsuks tiitlivõistlustele.

Nurme tunneb, et tal on sügisjooksul head võimalused. "Praegu on pigem nii, et jänes on püksis ja loodan, et teisi tugevaid ei tule. Maratonist taastumine on võtnud aega ja võtab veel. Mul on vedanud - tundub, et mul ei ole väga tugevat konkurentsi, nii nagu on maratonis ja poolmaratonis," sõnas jooksja.

Nii tippjooksjaid kui tuhandeid harrastajaid kaasava Tallinna Maratoni kolmepäevane programm algab reedel, viiekilomeetrise noortejooksuga, jätkub laupäeval, 21,1 kilomeetri pikkuse poolmaratoni ja 10 km sügisjooksuga ning lõpeb pühapäeval klassikalise maratonijooksuga.

Seekordsel Tallinna Maratonil on esindatud rekordiliselt 78 riiki.