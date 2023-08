Meeste maratonis läks kuldmedal Ugandasse, Nurme 31.

Juhtgrupp eesotsas keenialase Timothy Kiplagatiga läbis poolmaratoni ajaga 1:05.02. Nurme sai poolel distantsil kirja aja 1:06.55 ja paiknes 61. positsioonil. 30 km vaheajaks kerkis liidrikohale Victor Kiplangat, teda jälitas etiooplane Leul Gebresilase. Nurme hoidis 30 km peal 48. kohta.

Kiplangat tegi otsustava äremineku neli kilomeetrit enne lõppu, finišeerides ajaga kaks tundi, kaheksa minutit ja 53 sekundit. Gebresilase vajus lõpus ära ning loovutas hõbemedali Iisraeli esindajale Maru Teferile (+0.19). Etiooplane lõpetas Teferist seitse sekundit hiljem kolmandana (+0.26).

All the glory goes to Uganda



Commonwealth Games champion Victor Kiplangat is the fastest in the endgame of the men's marathon



