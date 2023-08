Hispaania jalgpalliliit nõuab Rubialese tagasiastumist

Esmaspäeva õhtul teatas Hispaania kriminaalkohus, et algatas Luis Rubialese suhtes eeluurimise, et määrata, kas MM-finaali järel mängijat suudelnud alaliidujuht sooritas seksuaalkuriteo.

Hispaania jalgpalliliit (RFEF) teatas hilisõhtul, et Rubialese käitumine MM-finaali tähistusel ja sellele järgnenud nädalal on tõsiselt Hispaania jalgpalli mainet kahjustanud. "Presidendid nõuavad, et hr Luis Rubiales astuks viivitamatult RFEF-i presidendi kohalt tagasi," teatas alaliit. "Soovitame vastavatel asutustel läbi viia põhjaliku ja kohese ümberstruktureerimise, et viia alaliidu juhatus uuele tasemele."

Alaliit õnnitles avalduses maailmameistrivõistlustel võidutsenud jalgpallinaiskonda. "Me hindame selle võidu tähendust Hispaania spordipärandis. Avaldame tänu ainulaadsele mängijate rühmale ja õnnitleme kõiki, kes on aastate jooksul sihikindlalt naiste jalgpalli üles ehitanud," kirjutas alaliit.

Laupäeval otsustas rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) distsiplinaarkomisjon skandaali sattunud Rubialese volitused 90 päevaks peatada. Tema asemel täidaks presidendi kohustusi Pedro Rocha, kellele alaliit esmaspäevase avaldusega toetust avaldas.

"Alaliitude presidentide komisjon toetab täielikult Pedro Rochat, et ta juhiks uut etappi, kus dialoog ja kompromiss kõikide teiste jalgpalliasutustega on joon, mida järgida," teatas alaliit.