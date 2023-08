Hispaania kohus algatas skandaalse jalgpallijuhi suhtes eeluurimise

Kohus teatas, et algatas uurimise, sest Jenni Hermoso väitel ei olnud MM-finaalile järgnenud auhinnatseremoonial aset leidnud suudlus konsensuslik. Lisaks ütles kohus, et Hermosol on võimalus pöörduda järgmise 15 päeva jooksul prokuratuuri poole, kui peab end seksuaalkuriteo ohvriks.

Pärast esialgset kriitikat teatas Rubiales, et ei kavatse vaatamata Hispaania koondislaste, peaministri Pedro Sancheze ja rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) survele ametist lahkuda.

Esmaspäeval ütlesid Rubialese pereliikmed Hispaania uudisteagentuurile EFE, et jalgpallijuhi ema läks näljastreigile ning on lukustanud end kodulinna kirikusse. Rubialese ema ütles, et poja vastu on korraldatud ebaaus jaht, mida too ei vääri.

46-aastane Rubiales suudles MM-finaalile järgnenud auhinnatseremoonial mitmeid Hispaania koondise liikmeid põsele ning koondise ühe tähtmängija Jenni Hermoso puhul ka suule.

Hispaania koondislased teatasid seejärel ühisavalduses, et ei mängi ühtegi koondisemängu enne, kuni alaliidu president Luis Rubiales on ametist maha võetud. Hermoso rõhutas avalduses, et ta ei andnud suudluseks nõusolekut.

Hispaania jalgpalliliit (RFEF) vastas avaldusele ning ütles, et veenev tõestus Rubialese vastu puudub. "RFEF ja hr president eitavad kõiki valesid, mida mängija või keegi tema eest levitab. Arvamustele vastandatakse faktid ning valed lükatakse kohtus ümber," sõnas alaliit, kes rõhutas, et mängijad on kohustatud koondist esindama.

Laupäeval peatas rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) distsiplinaarkomisjon 90 päevaks Luis Rubialese volitused, 11 naiste jalgpallikoondise abitreenerit otsustasid pühapäeval ameti maha panna ning mõistsid Rubialese käitumise ja hilisemad kommentaarid hukka. Lisaks on naiskonna kaitseks välja astunud mitmed endised ja praegused meeste koondislased nagu Hector Bellerin, David De Gea, Iker Casillas ja Andres Iniesta.