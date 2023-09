Mängijate streik lükab maailmameistrite hooaja algust edasi

Hispaania naiste kõrgliiga Liga F muutus täisprofessionaalseks eelmisel hooajal, mil mängijate miinimumpalgaks määrati kogu aasta peale 16 000 eurot. Hispaania jalgpallureid ühendav organisatsioon AFE soovib algavaks hooajaks miinimumpalga tõsta 25 000 euroni kohustusliku klausliga, mis tõstaks ülejärgmiseks hooajaks selle 30 000 peale.

Liga F ei ole sooviga nõus, väites, et see viiks liiga majandusliku kollapsini ja "naiste profijalgpalli läbikukkumiseni". Lisaks ütles Liga F neljapäeval, et pani AFE-le lauale lepingu 18 000 eurose suuruse miinimumpalgaga, mis tõuseks järgmise kolme aastaga 25 000 euroni ja tooks endaga kaasa erinevaid boonuseid, nagu finantsabi üliõpilastele ja lapsevanematele, aga see lükati tagasi.

Augustis maailmameistriteks kroonitud hispaanlannadest mängivad koduliigas kõik peale kahe palluri. Uus liigahooaeg pidi algama sel nädalavahetusel Sevilla ja Tenerife mänguga, Barcelona, kelle ridadesse kuulub kaheksa värsket maailmameistrit, oleks võistlustules olnud pühapäeval.