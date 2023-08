Evenepoel võidutses Vuelta kolmandal etapil, kuid kukkus pärast finišit

Mullu üldvõidu teeninud belglane ajastas mägise lõpuga etapil viimase sprindi suurepäraselt ja teenis tänavusel velotuuril esimese etapivõidu, edestades rivaali Jonas Vingegaardi (Jumbo-Visma) ühe sekundiga.

"See oli meie poolt suurepärane taktika. Püsisime kannatlikud ja ootasime võimalust. Tundsin end viimasel tõusul suurepäraselt, lõpetasin pika ja tugeva sprindiga. See näitab, et olen hästi valmistunud ja järgmiseks kolmeks nädalaks valmis," sõnas Evenepoel pärast etappi.

Kolmanda koha teenis kümneliikmelises grupis Vingegaardi järel lõpetanud Juan Ayuso (UAE Team Emirates), kolmekordne üldvõitja Primož Roglic (Jumbo-Visma) lõpetas neljandana. Rein Taaramäe lõpetas kolmanda etapi 89. kohal, kaotades võitjale enam kui 16 minutiga.

Liidrisärgi pälvinud Evenepoel pidi finišis üle elama aga kukkumise, mis jättis ta näo veriseks. Belgalne ületas finišijoone suure kiirusega ning ei suutnud seda piisavalt peatada, põrgates kokku ühe pealtvaatajaga.

Blood pours from Remco Evenepoel's eyebrow following a collision after the line! #LaVuelta pic.twitter.com/3aQEfgaGLM — Eurosport (@eurosport) August 28, 2023

Teisipäeval sõidetakse Vueltal 184,6-kilomeetrine etapp Andorra la Vellast Tarragonasse.