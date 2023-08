Charles Leclerc kardab, et Red Bulli domineerimine võib kesta 2026. aastani

Leclerc oli eelmisel hooajal Hollandi sõitja järel üldarvestuses teine, kuid sellest ajast alates on Verstappen võitnud 12 sõidust 10. "Neil on tõesti suur varu ja neid on enne määruste muutmist (2026. aastal) väga raske tabada," ütles Leclerc ajakirjanikele.

Mercedese seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton kartis, et Verstappen võib 2023. aasta ülejäänud 10 võidusõidul olla võitmatu. "On suur tõenäosus, et ta võidab iga võistluse," ütles ta. "Nad võivad võita kõik. Loodetavasti jõuame aasta lõpupoole ehk lähemale," lisas Hamilton.

"Fakt on see, et nad on kaugel ees ja tõenäoliselt on nad juba järgmise aasta autot arendama hakanud, nii et on väga-väga võimalik, et Charlesil võib õigus olla," tõdes maailmameister.

Hamiltoni tiimikaaslane George Russell ütles, et konstruktorite meistrivõistlustel teisel kohal olev Mercedes loodab Red Bulli ebaõnnestumise korral kõik võimalused ära kasutada. "Ma arvan, et hooaja teises pooles saame olla seal, et loodetavasti korjata üles kõik tükid, mis meie teele satuvad," sõnas ta.

Russelli võit mullu novembris Sao Paulos oli viimane kord, kui poodiumi kõrgeimal astmel seisis keegi muu kui Red Bulli sõitja.