Zirk transsooliste võistlusklassist: arvan, et see on hea suund

Rahvusvaheline Ujumisliit World Aquatics teatas kolmapäeval, et oktoobris Berliinis toimuval ujumise maailmakarika etapil on esmakordselt eraldi võistlusklass transsoolistele sportlastele. Tegemist on pilootprojektiga.

Berliini maailmakarikaetapil saavad transsoolised sportlased võistelda kõikidel 50 ja 100 meetri distantsidel. ERR uuris Eesti ujumiskoondise peatreeneri Toni Meijeli ja tippujuja Kregor Zirgi käest, kui suure üllatusena tuli revolutsiooniline otsus.

"Tuli küll pisut üllatusena, kuna juuli teise pooles toimunud maailmameistrivõistlustel seda teemat väga õhus ei olnud, pigem mõeldi Euroopas toimuva sõja valguses Venemaa ja Valgevene ujujatele. Transsooliste teemat väga päevakorras ei olnud, ujujad ja treenerid sellele teemale väga kaasa ei ela. Kõik tunduvad rahulolevad sellega, kuidas praegu asjad on. Eks me Berliinis siis näe, kuidas see kõik välja nägema hakkab," rääkis Eesti ujumiskoondise peatreener Toni Meijel.

"Eks ta veidi üllatusena ikka tuli, sellest viimasel ajal väga räägitud ei ole. Ma arvan, et see on ujumisliidu poolt hea suund. Üks Ameerika ujuja on väga maailma meedia keskpunktis olnud selle teemaga ja varem või hiljem pidi seal midagi tegema," kommenteeris Rahvusvahelise Ujumisliidu otsust Kregor Zirk.

Kregor Zirgi sõnul tippujujad sellest omavahel väga ei räägita. "Ma ei ütleks, et sellest väga räägitakse, eks sellest Ameerika ujujast Lia Thomasest on ikka juttu tulnud, kuna ta on meediast nii palju läbi käinud," lisas Zirk.

Toni Meijeli hinnangul on kogu olukord mõjutatud USA transsujujast Lia Thomasest, kes USA ülikoolide sarjas purustas mitmeid naiste rekordeid. See on Rahvusvahelist Ujumisliitu survestanud. Maailm muutub ning veespordialad liiguvad samas rütmis.

"Rahvusvaheline Ujumisliit on mõnes mõttes sunnitud ajaga kaasas käima. Seal on ka teisi muudatusi teistel vee spordialadel, näiteks programmi on lisatud meeste sünkroonujumine. Saksamaa, eriti Berliin on uuenduste ja muudatuste aldis," lisas Meijel.

"Transsooliste klass kaitseb kindlasti naisi, et neid ei pandaks koos ujuma. See oleks väga ebavõrdne. Ju see on siis väljapääs väga keerukusest olukorrast," kommenteeris peatreener.

Kregor Zirk lisas, et uue võistlusklassiga võivad kaasneda ka teatud ohud ja kuritarvitamised. "Võimalik, et mõned mitte nii kõrgel tasemel ujujad seda ära kasutama ja transsooliste klassis hakkama medaleid võitma, aga eks aeg näitab seda," lisas Zirk.

Peatreeneri sõnul ei puuduta hetkel kolmas võistlusklass Eesti ujujaid. "Minu teada hetkel ei puuduta, eks selle kolmanda võistlusklassi lisamisega tuleb neid regulatsioone tulevikus täpsustada, kui see kolmas võistlusklass peaks jõudma juba olümpiamängudele. See saab olema väljakutse kõigile," lõpetas Meijel.