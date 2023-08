Tottenhami peatreener: teadsime, et Kane tõenäoliselt lahkub

Pikalt Inglismaa jalgpallikoondise kaptenit Harry Kane'i soetada üritanud Müncheni Bayern sai lõpuks neljapäeval Tottenhamilt nõusoleku ründaja soetada. Mõned tunnid hiljem nõustus mängija suurejoonelise ostutehinguga, mille põhiväärtus on 100 miljonit eurot, kuid lisaklauselitega võib Tottenham veel 20 miljonit juurde teenida. Kane hakkab Münchenis teenima nädalas üle 550 000 euro.

Tottenhami uus peatreener Ange Postecoglou rääkis reedel ajakirjanikega ja ütles, et klubile ei tulnud Kane'i kaotus üllatusena. "Me oleme selleks plaane teinud juba mõnda aega. Meie terve strateegia on ehitatud selle ümber, et kaotame suure tõenäosusega Harry. Teadsime, et see võib juhtuda, see ei tulnud meile ärgates üllatusena," sõnas peatreener.

Kreeklane ütles, et nägi kohe tööle tulles, et Kane on tegelikult juba otsuse teinud. "Sa mõistad sel hetkel, et ta on juba otsuse ära teinud, et kui klubid nõustuvad, siis ta läheb. Misiganes ma öelnud oleks, ei olnud enam oluline. Ta oli seda kõike juba kuulnud," ütles peatreener.

Postecoglou lisas, et Tottenhamil on palju häid mängijaid ning üleminekuaken on veel kolm nädalat lahti. "Ma olen klubis uus ja ei ole kindlasti õige inimene kellegi staatusest rääkima, aga võime vist öelda, et Harry Kane läheb klubilegendina ajalukku," sõnas Postecoglou.

Tottenham alustab Inglismaa jalgpalli kõrgliiga hooaega pühapäeval, kui kohtub Brentfordiga. Bayern kohtub järgmisel reedel koduse kõrgliiga avamängus Bremeni Werderiga.