Harry Kane liitus Müncheni Bayerniga

Kane sõlmis Bayerniga nelja aasta pikkuse lepingu. Tottenham Hotspur teenib oma talismani ülemineku eest kopsaka tasu, Briti meedia andmetel käis Bayern 30-aastase Inglismaa kapteni eest välja 110 miljonit eurot. Ründaja võib debüüdi teha juba laupäeval, kui Bayern läheb Saksamaa superkarika finaalis vastamisi RB Leipzigiga.

"Mul on väga hea meel Bayerniga liituda. Tegemist on maailma absoluutse tippklubiga ning ma olen alati öelnud, et tahan võistelda ja end oma karjääri jooksul kõrgeimal tasemel tõestada. Bayernit iseloomustab võitjamentaliteet," lausus Kane klubi pressiteate vahendusel.

2013. aastal Tottenhami esindusmeeskonda murdnud Kane lõi Inglismaa kõrgliigas kümne hooaja jooksul 320 mänguga 213 väravat. Liiga läbi aegade parimate väravaküttide arvestuses on Kane teisel kohal, temast eespool on vaid Alan Shearer (260). Kane oli Inglismaa kõrgliiga suurim väravakütt kolmel hooajal: 2015/16, 2016/17 ja 2020/21.

Rahvuskoondises on Kane 84 mänguga löönud rekordilised 58 väravat.