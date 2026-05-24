Bayern vormistas Kane'i kübaratriki abil kuldse duubli

Kui esimesel poolajal ei suutnud Bayern mängulist ülekaalu väravaks vormida, siis pärast vaheaega karistas vastast kolmel korral Harry Kane: 55. ja 80. minutil jõudis ta tabamuseni mängust ja 90+2. minutil penaltipunktilt.

Ühtlasi sai inglasest kolmas mängija Saksamaa karikavõistluste ajaloos, kes suutnud skoori teha igas ringis. Tema hooaeg on olnud taas äärmiselt särav: 51 kohtumise peale kõigi sarjade jooksul on ta tema nimele kogunenud 61 väravat.

Bayerni aupresident Uli Höness nimetas Kane'i ostu klubi kõigi aegade parimaks tehinguks. "Arvestades, kui palju suurepäraseid mängijaid on siin mänginud, on sellised sõnad erilised," rõõmustas Kane. "Tunnen, et olen osa klubi ajaloost, lüües finaalis kolm väravat."

Müncheni Bayern tuli Saksamaa karikavõitjaks 21. korda järjest, millega ollakse mõistagi ülekaalukalt kõige edukam klubi, kuigi eelmine tiitel tuli kuus aastat tagasi. Kuna tänavu võideti ka meistrivõistlused, siis saab klubi tähistada kuldset duublit.

Stuttgart on nüüd nii võitnud kui ka kaotanud neli karikafinaali. Eelmine triumf sündis aga eelmisel aastal ehk Bayerni vastu tegutseti karikakaitsjana.