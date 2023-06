Ametlik: Tottenhami peatreeneriks sai Postecoglou

57-aastane Postecoglou on tunamullusest suvest saadik juhendanud Šotimaa tippklubi Glasgow Celticut. Klubi on Postecoglou käe all võitnud kaks meistritiitlit, ühe Šotimaa karika ning kaks liigakarikat. Nüüd sõlmis ta Tottenhamiga nelja-aastase lepingu. "Oleme õnnelikud, et Ange meiega liitub. Ta toob endaga kaasa positiivse suhtumise ning kiire ja ründava mängustiili," ütles Tottenhami esimees Daniel Levy. "Ta on juba tõestanud, et suudab mängijaid arendada ning ta mõistab, et oluline on ka side meie akadeemiaga."

Tottenhami eelmine peatreener Antonio Conte lahkus märtsis, vahepeal oli ajutise juhendaja ametis Cristian Stellini ja seejärel Ryan Mason.

Kreekas sündinud, kuid Austraalias üles kasvanud Postecoglou on töötanud Austraalia meeste A-koondise, U-20 koondise ja U-17 koondise peatreenerina. Klubijalgpallis on ta lisaks Celticule võitnud tiitleid Brisbane Roar'i ja Yokohama F. Marinosiga.