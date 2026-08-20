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Kane Inglismaale naasmisele ei mõtle: tunnen, et olen parimas võimalikus kohas

Jalgpall
Harry Kane
Harry Kane Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS
Jalgpall

Müncheni Bayerni ridadesse kuuluv Harry Kane tunnistas, et tema varasem soov ühel päeval Inglismaale naasta ja Premier League'i kõigi aegade väravarekordit purustada ei ole enam nii tugev. Inglismaa koondise kapten rõhutas, et on Saksamaa suurklubis väga õnnelik ning näeb end praegu just Bayernis.

Tal on parasjagu käimas viimane aasta nelja-aastasest lepingust, kuid peagi on algamas läbirääkimised uue lepingu üle Bayerniga.

Pärast Bundesliga parima väravaküti tiitli pälvimist rõhutas Kane, et tunneb end praeguses koduklubis väga hästi. 

"Kui ma alguses lahkusin, siis kindlasti mõtlesin, et tulen mingil hetkel tagasi. Nüüd pole seda soovi enam nii tugevalt tunda."

Ta tõdes, et on Bayernis äärmiselt õnnelik. Lisaks on see avanud ta silmad hoopis teistsugusele jalgpallimaailmale väljaspool Inglismaad ja pannud teda Euroopa jalgpalli veelgi rohkem hindama.

"Arvestades meie meeskonda ja peatreenerit ning seda, kui hästi on mu pere siin sisse elanud, tunnen, et olen parimas võimalikus kohas. Ära iial ütle iial, kuid praegu keskendun Müncheni Bayernile ja eks näe, mida tulevik toob."

Kane lõi eelmisel hooajal Bayerni eest 51 mänguga 61 väravat, aidates Vincent Kompany juhendataval meeskonnal võita nii liiga- kui ka karikatiitli.

Kompany asus Bayernit juhendama 2024. aastal ning Kane peab endist Manchester City kaitsjat meheks, kes on aidanud tema mängu uuele tasemele viia.

"Arvan, et see on kindlasti minu parim versioon. Arvan, et eelmine hooaeg räägib enda eest – selles mõttes kahtlemata mu karjääri parim hooaeg," lisas ta. 

"Sellest ajast peale, kui peatreener tööle asus, on ta mu mängu uuele tasemele viinud. See tuleneb mängustiilist – sellest, kuidas me ründame ja kaitseme, ning sellest, kuidas ta annab mängijatele vabaduse tulla vahel sügavamale palli järele ja jõuda teinekord hiljem karistusalasse. Seda kõike ja selliseid erinevaid positsioone kogesin ma ka Tottenhamis mängides, eriti alates Mourinho ajastust."

"Areng on toimunud järk-järgult, kuid usun, et just see hooaeg – tänu mind ümbritsevale meeskonnale, meie mängijatele ja süsteemile, mida treeneri käe all viljeleme – on viinud mu mängu uuele tasemele," sõnas Kane. 

Toimetaja: Lisette Holst

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