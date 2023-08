Meedia: Tottenham võttis Bayerni pakkumise vastu

Väljaanne The Athletic kirjutas neljapäeval, et kolm korda Müncheni klubi pakkumise tagasi lükanud Tottenham on otsustanud ikkagi pakkumise vastu võtta. Ostutehingu koguväärtust teada ei ole, kuid ennustatavalt küündib see üle 100 miljoni euro ning ründetäht teeniks Saksamaal nädalas üle 550 000 euro.

Ülemineku osas jääb lõplik kinnitus Kane'i enda teha, kuid The Athleticu sõnul on mängija rahul uue peatreeneri Ange Postecoglouga ning sooviks pigem Tottenhami jääda.

30-aastane ründaja väitis enda koduklubile, et soovib üleminekusaagale lahenduse saada enne pühapäeva, mil Tottenham Inglismaa jalgpalli kõrgliiga hooaega alustab. Bayern kohtub järgmisel reedel koduse kõrgliiga avamängus Bremeni Werderiga.

Kane on koduses kõrgliigas Tottenhami esindanud 320 mängus ning on löönud 213 väravat. Premier League'i ajalooline väravarekord kuulub Alan Shearerile, kes lõi 260 väravat.

Bayern otsib asendust eelmisel suvel Barcelonasse lahkunud Robert Lewandowskile, Kane'il kehtib Tottenhamis lepingut veel üks aasta, mis tähendab, et kui Tottenham ei suuda tema või mõne teise klubiga kokkuleppele jõuda, võib Inglismaa kapten järgmisel aastal tasuta lahkuda.

Neljapäeval soetas Inglismaa kõrgliigaklubi West Ham United endise Manchester Unitedi kapteni Harry Maguire'i ning Southamptoni keskväljamehe James Ward-Prowse'i. Klubi käib mõlema mehe eest välja ligi 35 miljonit eurot.