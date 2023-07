Eesti rekordi jooksnud Miia Ott võitis olümpiafestivalil teise medali

16-aastane sprinter läbis neljapäeval distantsi ajaga 24,21, millega püstitas U-18 vanuseklassis uue Eesti rekordi. Varasem tippmark 24,30 kuulus viimased 18 aastat Ebe Reieri nimele.

Ott võidutses Mariboris kaks päeva tagasi 100 meetri jooksus, kulla tõi talle aeg 11,80. Sealjuures läbis ta eeljooksu ajaga 11,67, mis tähistab võistluste rekordit.

"Ma ei oodanud seda üldse, aga ju siis pidi tulema!" rõõmustas Ott neljapäeval suurepärase jooksu järel. "Ja nagu ma kuulsin, siis Eesti rekord ka pealekauba, mida ma ka ei oodanud. Emotsioonid on lihtsalt võimsad."

Sprinteril oli hea meel, et ta suutis ennast pärast 100 meetri kulda hästi kokku võtta. "Ümberfokusseerimine on hästi raske. Aga kõige tähtsam on ikkagi toetav tiim. Üks treener, kes meil siin kaasas on, Heiko Väät, ütles, et kuld jäi seljataha, lähme teeme midagi muud ka. Pidin mõtlema 200 meetrile ja tuli pronks. Täiesti lõpp!" rääkis Ott. Kui lühema distantsi medali pühendas ta sünnipäeva tähistanud vanaemale, siis tänase pronksi Eesti rahvale. "Ma olen need pooleldi endale ka pühendanud, aga pool võib teistele ka anda!"