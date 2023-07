Õiglane hooaja avastardi eel: 8200-8300 punkti on kindlasti jalas

Igapäevaselt USA-s elav ja treeniv Janek Õiglane on viimased kolm nädalat harjutanud kodumaal. Pärast edukaid Euroopa meistrivõistlusi käis Õiglane teda aastaid kimbutanud pöiaprobleemi leevendamiseks operatsioonil. Taastumine võttis kuid, aga targalt treenides on Õiglane jõudnud heasse seisu.

"Selline kuus-seitse nädalat olen päris ilusti saanud trenni teha ja ei ole probleeme olnud. See on juba suur võit minu jaoks võrreldes näiteks eelmise aastaga. Enne seda oli pikem periood, kus ei saanud väga teha ja oli mentaalselt vaja rohkem ree peal olla, et kui ma tagasi tulen, siis suudan kohe hakata tegema. Kõik selles suhtes praegu läheb õiges joones nii, nagu tahan. Ma tean, et see aeg ei ole just kõige pikem olnud, mis ma olen treeninud, aga sellegi poolest ma olen üsna heas kohas praegu," rääkis kümnevõistluse EM-pronks.

Enne esimest kümnevõistlust saab Õiglane võistlusolukorras end proovile panna vaid paaril üksikalal. Pika võistluspausi lõpetas ta sel nädalal ligi 44-meetrise kettakaarega.

"Kõige huvitavam on, et kui ma olin audis, siis ma tegin rohkem heitealasid ja selline heitetunnetus on pigem just kõige kehvem võrreldes sprindi või hüpetega. Kartsin kõige rohkem, et jooksukiirus ja -tunnetus kaob ära, kui ma ei saanud teha trenni, siis see on üllatavalt hea, et ma suutsin selle päris kiiresti kätte saada," jätkas Õiglane. "Jooksukiirus ei ole kindlasti parimatest päevadest kehvem, võib-olla isegi üsna lähedal sellele. Kui ma seda suudan säilitada, siis ma arvan, et saab päris okei kümnevõistluse kokku panna."

Kuigi isikliku rekordi ehk 8400 punkti tasemel Õiglane enda sõnul veel ei ole, siis paarisaja punkti võrra kehvem tulemus on kahe nädala pärast kindlasti jõukohane. Sellist punktisummat võibki MM-ile sõitvasse koondisesse pääsemiseks vaja minna, sest Eesti meistrivõistlustel on stardis ka Johannes Erm, Risto Lillemets ja Kristjan Rosenberg. Kindlustunde annaks Eesti meistritiitel.

"Konkurents on tihe ja arvan, et 8300 juurde see võidusumma tuleb. Arvan, et tuleb väga vinge võistlus. Ootan ja loodan, et tuleb äge, sest kui kaks aastat tagasi sai võisteldud siin, siis see melu oli väga äge. Tahaks juba seda uuesti tunda. Esimene võistlus on alati selline krobeline ja natuke kompad teatud alasid, aga 8200-8300 on kindlasti jalas hetkel ja selle kahe nädalaga võib veel sellist teravust leida ja ma arvan, et summa võib täitsa käeulatuses olla," lisas Õiglane.