Janek Õiglane asus tööle USA tippülikooli treenerina

Ülikool teatas, et eestlane hakkab abitreenerina juhendama hüppealade ja mitmevõistluse sportlasi.

Georgia ülikool tervitas Õiglast sotsiaalmeedias sõnumiga: "Tere tulemast Ateenasse!", viidates Georgia osariigis asuvale Athensi linnale, kus ülikool tegutseb.

32-aastane Õiglane on üks Eesti edukamaid kümnevõistlejaid. Tema isiklik rekord on 8572 punkti, millega ta saavutas 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel viienda koha. Lisaks võitis ta 2022. aasta Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali ning on mitmel korral jõudnud maailmameistrivõistlustel esikuuikusse.

Georgia ülikooli kodulehel avaldatud info järgi kuulub Õiglane nüüd ametlikult kergejõustikumeeskonna treenerite hulka.