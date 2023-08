Vigastusest paranenud Õiglane MM-i eel: kui naudin, tuleb ka hea tulemus

Mullu EM-pronksi võitnud Õiglane pidi juuli viimastel päevadel toimunud Eesti meistrivõistlused reielihase vigastuse tõttu pooleli jätma, ent on enda sõnul hästi paranenud. "Praegu on seis üllatavalt hea ja vigastada saanud lihas on korras. Trennis ma veel ei riski, et paneksin sajaprotsendiliselt, aga järgmisel nädalal olen valmis tegema maksimumiga. Praegu hoian toonust. Kõik ultrahelipildid näitavad, et lihas on korras," rääkis Õiglane intervjuus Vikerraadiole.

"Lihas oli ikkagi natuke vatti saanud. Kui ma oleks seal edasi proovinud teha, oleks see täiesti katki läinud ja ma ei saaks praegu kõndidagi. Kõige õigem oleks olnud pärast 100 meetrit mitte edasi teha, kaugushüpe ärritas rohkem üles," sõnas mitmevõistleja.

"Kiiruslikku treeningut on vajaka jäänud, aga kõik muud asjad - toonust olen saanud hoida ja olemine on mõnus, puhanud. Selle pealt on kümnevõistlust tegelikult hea teha. Mõned näitajad on trennis üllatavalt head, millele pole isegi mõelnud, et võiksin neid juba praegu teha. Kiiruslik osa on natuke kehvem, aga enesekindlus on olemas. Kui seda poleks, oleks üldse keeruline kümnevõistlust teha," jätkas Õiglane.

Mulluse EM-pronksi sõnul ta endale suuri pingeid ei pane. "Lähen enesekindlalt ja mõnusalt peale. Proovin oma nooremaid kaaslasi [Karel] Tilgat ja [Johannes] Ermi aidata parematele summadele, mina olen seal juba veteran."

Budapestis alustab Õiglane oma viiendaid maailmameistrivõistlusi. 2017. aastal saavutas ta Londonis 8371 punktiga neljanda koha. "Kui olin noor, ei mõelnud ma, et võiksin kasvõi ühele MM-ile peale saada. Olen väga rahul. Lähen endast maksimumi andma ja isiklikku rekordit püüdma, ega ma ei lähe sinna statisti rolli. Proovin iga hetke, publikut ja melu nautida ning kui ma seda suudan teha, usun, et tulevad ka head tulemused."