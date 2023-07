Tarm paneb säravad rekordid ennekõike sportlaste, mitte naelikute arvele

Norra imemees Jakob Ingebrigtsen võttis enda nimele harva joostava kahe miili jooksu maailma tipptulemuse, läbides distantsi ajaga 7.54,10. Etiooplane Lamecha Girma üllatas paljusid 3000 meetri takistusjooksu maailmarekordiga 7.52,11.

1500 meetri jooksu kahekordne olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister, Keenia jooksja Faith Kipyegon püstitas Pariisis ootamatult maailmarekordi 5000 meetri jooksus. Viimati sel distantsil kaheksa aastat tagasi võistelnud Kipyegon läbis 5000 meetrit ajaga 14.05,20, parandades oma varasemat isiklikku rekordit 26 sekundiga.

Kipyegoni saavutus on seda uskumatum, et vaid nädal varem oli ta Firenzes enda põhialal, 1500 meetri jooksus viinud maailmarekordi 3:49,11-ni. Sellega alistas ta esimese naisena 3.50 piiri. Vapustavalt kiireid jookse on sel hooajal tehtud veel ja kõik see paneb küsima, mis on nii heade tulemuste taga.

Kogenud jooksutreener Toomas Tarm toob peamise põhjusena välja ikkagi selle, et praegu teevad tegusid lihtsalt erakordselt võimekad ja andekad sportlased. "Praegu on võimekas jooksjate põlvkond, kes on võimeline neid rekordeid ründama. See on kõige tähtsam," lausus ta ERR-ile.

"Et kolm rekordit juhtus ühes kohas, Pariisis - see on kas korraldajate õnn või väga hea eeltöö. Jooksurekordid on päris kõrgele kruvitud ja neid igapäevaselt edaspidi ületama ei hakata. Aga nagu hooaja esimene pool on näidanud - on väga mitmeid alasid, kus rekordeid kas alles rünnatakse või on juba ületatud."

Viimasel ajal on pööratud rohkem tähelepanu ka tehnoloogia arengule, näiteks jooksujalanõude valdkonnas. "On inimesi, kes väidavad, et nüüd on imenaelikud ja mis viga maailmarekordeid teha, minutite viisi parandada. See kindlasti nii ei ole," leiab Tarm.

"Uus varustus, rajakatted ja jäigad plaadiga naelikud annavad mingi väikese edu nendele, kes seda kasutada oskavad. Eeskätt tippsportlastele, terav pöiatõuge ja see annab."

"Aga vaatame teist poolt - 30-40 aastat tagasi olid lubatud ka sellised taastusvahendid, mis täna on ammu-ammu keelatud," juhtis Tarm tähelepanu. "Vaadates tänapäeva versus mõni aeg tagasi, siis on asjad, mis on edasi arenenud ja asjad, mis on pigem kinni keeratud. Olen üsna kindel, et asi on eeskätt ikkagi sportlastes."