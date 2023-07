Verstappen võitis taas, Red Bull kordas rekordit

25-aastane Verstappen startis parimalt kohalt, aga samuti esireast startinud Norris pääses alguses mööda. Õige möödus aga hollandlane oma konkurendist ja taastas Red Bullile juba tuttava ülevõimu.

Ülejäänud sõidu jooksul ei tundunud MM-sarja üldliidri esikoht ohus olevat ja ta võttis oma kuuenda võidu järjest. Ühtlasi oli see Red Bulli tiimile 11. võit järjest, mis tähistab McLareni rekordi (1988) kordamist.

"Meil oli kohutav algus ja peame vaatama, miks nii läks, aga Lando ja tegelikult mõlemad McLarenid olid superkiired. Nendest möödumine võttis mõne ringi aega, aga mingi hetk sain vahe suuremaks ja siis tundus kõik taas korras olevat," muljetas Verstappen finišis.

"Aga pärast turvaauto rajaletulekut oli kõige pehmemal rehvil taas pisut keeruline, nii et vahe püsis põhimõtteliselt kolme või kolme ja poole sekundi juures," lisas ta. "Loomulikult olen rahul, et taas võitsime ja 11 võitu järjest tiimile tundub üsna uskumatu, aga see ei tulnud liiga lihtsalt."

McLareni võistkonnal oli Silverstone'is hea nädalavahetus ja Norris suutiski teisena lõpetada. Võistkonnakaaslane Oscar Piastri teenis neljanda koha (+7,776), nende vahele mahtus Hamilton.

Kaheksa parema hulka jõudsid veel George Russell (Mercedes; +11,206), Sergio Perez (Red Bull; +12,882), Fernando Alonso (Aston Martin; +17,193) ja Alexander Albon (Williams; +17,878). Ferrari piloodid Charles Leclerc (+18,689) ja Carlos Sainz (+19,448) pidid leppima viimaste punktikohtadega.

MM-sarja kokkuvõttes suurenes Verstappeni edu tiimikaaslase Perezi ees pea sajale punktile (255 ja 156), kolmandana jätkab Alonso (137) ja neljandana Hamilton (121). Võistkondlikult on Red Bulli (411) edu Mercedese (203) ja Aston Martini (181) ees samuti väga soliidne.