Tänak: tavaliselt on kiirus olnud meie tugev külg, aga mitte see aasta

Tänak võitis kõik üheksa kavas olnud kiiruskatset ning edestas lõpuks teist Rally1 masinaga stardis olnud meest, soomlast Teemu Sunineni 38 sekundiga. Laupäeval said võistlejad Lõuna-Eesti teedel masinaid proovile panna vaheldusrikastes ilmaoludes, sest vahepeal paistnud päikesele järgnesid ka vihmahood.

"Üleüldiselt on tunde jaoks mõistlik, esimesed kaks katset saime kuivas sõita. Pärast seda on vahelduv olnud, kohati märjem, kohati kuivem. Üleüldiselt see mööda külgi maha ei jookse," rääkis Tänak intervjuus ERR-ile.

"Kõike tahame paremaks saada! Ilmselgelt on see aasta vorm väga-väga kehv olnud," tõdes Tänak. "Tavaolukorras on kiirus olnud meie tugev külg ja võib-olla stabiilsusega nii ja naa, aga see aasta on stabiilsus olnud hea, ent kiirust pole absoluutselt olnud. Kuna tulevad kiired rallid, kus tulemus sõltub ainult kiirusest, on meil seda hädasti vaja."

"Usun, et oleme sammu jälle edasi teinud. Eriti Toyota vastu on väga keeruline, küllap nad domineerivad sedagi rallit [Rally Estoniat], aga katsuks ikkagi mingis heitluses olla ja millegagi hakkama saada."

Tänak sõitis Eestis edukalt ka veebruari alguses, kui võitis Otepää talveralli ning seejärel nädal hiljem Rootsi MM-ralli. Äkki õnnestub tal laupäevast testisõitu sama edukalt ära kasutada ka Rally Estonial? "Äkki ei juhtu siin elus mitte midagi, võin kinnitada. Tuleb ise hea olla, kõik sinu ümber peab olema parimas vormis. Tase on lihtsalt nii hea," kinnitas ta.

Rally Estonia toimub Lõuna-Eestis 20.-23. juulil.