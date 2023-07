Richardson võitis naiste 100 meetrit, meestest teenis esikoha üllataja

Richardsoni eelmisi hooaega jäi varjutama mõru toon, sest Tokyo olümpialt tuli tal kanepi tarvitamist näidanud dopingutesti tõttu eemale jääda ja kodusele Oregoni MM-ile ameeriklanna ei kvalifitseerunud.

Nüüd teenis ta samas kohas esikoha ja tagas positsiooni Budapesti MM-ile sõitvas koondises. Seejuures Richardson alustas võrdlemisi tagaihoidlikult ja kerkis liidriks alles umbes 60 meetri peal. Talle järgnesid Brittany Brown (10,90) ja Tamari Davis (10,99).

"Ma olen valmis. Nii vaimselt, füüsiliselt kui ka emotsionaalselt," sõnas 23-aastane sprinter pärast finišit. "Ja ma olen siin, et öelda: ma ei ole tagasi, ma olen parem."

Meeste samal distantsil üllatas esikohaga Cravont Charleston ajaga 9,95, edestades vaid ühe sajandikuga 2019. aasta maailmameistrit Christian Colemani. Kolmandana tagas koha MM-koondises Noah Lyles (10,00).

Seni oma säravaimate saavutusteni 200 meetris jõudnud Lyles põdes seejuures äsja koroonaviirust ja andis negatiivse testi kõigest loetud päevad enne võistlust.

"Ma pidin uskuma, et saan lihtsalt jätkata," kommenteeris 200 meetri kahekordne maailmameister. "Mul oli see unistus, et teen duubli [võites nii 100 kui ka 200 meetri jooksu]. Ma ei tundnuks end osana koondisest, kui ma poleks sel aastal ka 100 meetris peale saanud."