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Dopingukaristusest naasnud sprinter jooksis läbi aegade viienda tulemuse

Kergejõustik
Adaejah Hodge
Adaejah Hodge Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kergejõustik

Briti Neitsisaarte sprinter Adaejah Hodge näitas NCAA kergejõustiku meistrivõistlustel võimsat vormi, kui jooksis naiste 100 meetri poolfinaalis välja aja 10,63 ning püstitas uue USA ülikoolide spordivõistluse rekordi.

20-aastane Hodge parandas senist NCAA rekordit koguni 0,12 sekundiga. Varasem tippmark 10,75 kuulus alates 2019. aastast ameeriklannale Sha'Carri Richardson.

Tulemus tõstis ta ühtlasi kõigi aegade edetabelis viiendale kohale. Kiiremini on 100 meetrit jooksnud vaid Florence Griffith-Joyner (10,49), Elaine Thompson-Herah (10,54), Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,60) ja Melissa Jefferson-Wooden (10,61).

Hodge'i saavutus on tähelepanuväärne ka seetõttu, et ta naasis alles tänavu võistluskeelult. 2024. aastal esindas ta Briti Neitsisaari Pariisi olümpiamängudel ning jõudis 200 meetri jooksus poolfinaali.

Sama aasta juuniorite maailmameistrivõistlustel Limas andis ta aga keelatud aine suhtes positiivse dopinguproovi. Kuigi Hodge võitis toona 200 meetri jooksus kulla ja 100 meetris hõbeda, tühistati tulemused ning talle määrati 17-kuuline võistluskeeld.

Sprinter tunnistas, et tema minevik paneb osa inimesi tänaste saavutuste suhtes kahtlema.

"See on olnud minu kütuseks veelgi rohkem pingutada, et saavutada spordis seda, mida ma tahan," sõnas ta.

Eugene'is Hayward Fieldi staadionil joostud 10,63 on ühtlasi tänavuse hooaja maailma tippmark.

Hodge säras ka 200 meetri distantsil, läbides poolfinaali ajaga 21,96.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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