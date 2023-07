Vingegaard: olen võidetud ajaga rahul, aga võitlus kestab Pariisini

Viienda etapi lõpus olnud esimese kategooria tõusul jäi Pogacar kolmepealisesse gruppi koos Jumbo-Visma meeste Sepp Kussi ja Jonas Vingegaardiga, pärast Kussi eeltööd taanlane ründas ning kasvatas vahe sloveeni ees laskumisele minnes poolele minutile. Finišis kaotas Vingegaard oma Touri debüüdil etapivõidu saanud Hindleyle 34 sekundit, Pogacar jõudis pärale 1.38 pärast austraallast.

"Me ei arvanud, et see on minu jaoks perfektne etapp, aga viimasel tõusul tundsin, et mul on head jalad," rääkis Vingegaard. "Ütlesin, et Sepp võiks vedada, ta tegigi seda ning otsustasin rünnata."

Taanlane tunnistas, et ajavõit üllatas teda veidi. "Tahtsin teda natuke proovile panna ja mu jalad olid täna head. Olen väga rahul sellega, kuidas läks; äärmiselt õnnelik, et mul õnnestus minut vahet sisse sõita. Tean, et Tadej ei anna kunagi alla ning võitlus kestab Pariisini," sõnas tiitlikaitsja.

Pogacar ise Vingegaardile kaotatud minutist suuremat numbrit ei teinud. "Mul ei olnud ilmtingimata raske päev, Jonas oli lihtsalt tõusul väga kiire," sõnas sloveen. "Tunnen end tegelikult päris hästi. Touri eesmärk on selge, aga Vingegaard oli lihtsalt liiga kiire ja mul ei olnud sellele rünnakule millegagi vastata. Jätkame võitlust, midagi pole veel kaotatud. Mul on palju raskem leppida sellega, et mu kihlatu [profirattur Urška Žigart] kukkus täna Girol kui sellega, et kaotasin Jonasele minuti."