Hindley tõusis esimese mägise etapiga liidrisärki, Pogacar kaotas aega

Touri esimesel mägisel etapil läbiti enam kui 3600 tõusumeetrit, sealjuures Col du Soudet (HC; 15,2 km ja 7,2%) ning etapi lõpus olnud esimese kategooria tõus Col de Marie-Blanque (7,7 km ja 8,6%). Umbes 30 km pärast etapi algust moodustus 30-pealine grupp, kuhu kuulusid teiste seas näiteks Hindley, Wout Van Aert (Jumbo-Visma), Julian Alaphilippe (Soudal-QuickStep), Krists Neilands (Israel-Premier Tech) ja Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Grupp hakkas kahanema, 50 km enne finišit ründas ka lätlane Neilands, aga esimese kategooria tõusu alguses, umbes 20 km enne lõpujoont, pani Hindley sisse otsustava käigu. Tema selja taga olnud kolmepealises grupis tõusis tiitlikaitsja Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) tiimikaaslase Sepp Kussi tuulest ning jättis teise soosiku Tadej Pogacari (UAE Team Emirates) selja taha.

Hindley järel sai lõpuks teise koha Giulio Ciccone (Lidl-Trek; +0.32), itaallasega sama aja said kirja veel Felix Gall (AG2R) ja tiimikaaslane Emanuel Buchmann. Vingegaard kaotas 34 sekundit, Pogacar 1.38.

"Improviseerisin, nautisin täna lihtsalt rattasõitu. See on uskumatu, mul pole tõesti sõnu," rääkis Hindley finišis. "Leian end nüüd kollasest särgist, mis on päris lahe! Ma ei teadnud, mida siia tulles oodata: see on minu esimene Tour ja on raske siia tulla selliste ambitsioonidega [tõusta kollasesse liidrisärki]. Mõistagi tahtsin olla konkurentsivõimeline ja mingit edu saavutada."

Kokkuvõttes on Hindley edu teiseks tõusnud Vingegaardi ees 47 sekundit, Giccone kaotab 1.03 ning Pogacar kuuendana 1.40.