Suurvõistluste tüdruk Tugi: olen sportlasena järjest tipu poole kasvanud

Kolmapäeval kergejõustiku maailmameistrivõistluseid alustava odaviskaja Gedly Tugi jaoks on hooaeg U-23 EM-il võidetud hõbedaga juba õnnestunud, kuid ta loodab head esitust pakkuda ka täiskasvanute MM-il.

"Juba eelmisel aastal pärast maailmameistrivõistluseid võtsin endale eesmärgiks, et MM on üks võistlus, kuhu tahan tulla. Ma ei kahelnud selles kordagi," rääkis Tugi intervjuus ERR-ile.

Tugi sõnul on ta suurimale areenile toonud tark ja hea treening ning suur tahe. "Juurde on tulnud nii vaimselt kui füüsiliselt: nii meetrites kui üleüldiselt olen sportlasena järjest tipu poole kasvanud," lisas odaviskaja.

"Teen koostööd spordipsühholoogi Snežana Stoljarovaga, temagi tõi välja, et oskan palju paremini enda võistlusi analüüsida, oskan ka valmistuda ning tagasilööke vältida," ütles Tugi.

Tugi on sel hooajal juba ühe tiitlivõistluste medali võitnud, kui saavutas viie nädala eest Espoos U-23 vanuseklassi EM-il hõbeda. Tema isiklikuks rekordiks on juuli alguses Pärnus visatud 60.65.

"Tuleb hoida pea värske, ei tohi üle mõelda, endale hulle pingeid ja mõtteid peale panna. Kui suudad võistlust nautida, tuleb ka hästi välja. Ma ei kahtlegi selles, et mul on veel palju varu ega ka selles, et olen suurvõistluste tüdruk: oskan ennast suurtel võistlustel hästi kokku võtta ja miks mitte siin teha üks hea sooritus," lisas ta.

Naiste odaviske kvalifikatsioon algab Tugi jaoks Budapestis kolmapäeval kell 12.55.