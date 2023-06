Gedly Tugi viskas Poolas isikliku rekordi

Tugi alustas 58.35-ga, jätkas 59.53-ga, 55.76-ga ja 59.82-ga ning viiendas voorus isikliku rekordi 60.19-ga. Kuu aja eest Tallinnas püstitatud senise tipptulemuse ületas ta üheksa sentimeetriga. Viimasel katsel eestlanna tulemust kirja ei saanud.

21-aastane Tugi jäi Krakowis alla vaid lätlannale Lina Muzele, kes võitis võistluse 62.38-ga. Eestlannale järgnes aga Rio de Janeiro olümpiavõitja Sara Kolak (Horvaatia; 59.62).

"Olen võistlusega rahul, sest uus isiklik on uus isiklik. Samuti number kuus on parem kui number viis," lausus Tugi ERR-ile. "Seeria oli ka väga hea. Kui enne võistlust rääkisin, et kuues katse tuleb ettepoole tuua, siis esimese kolme katsega sain väga hästi hakkama."

"60 on maagiline piir. Alla selle on natuke pea norgus, aga üle selle on juba hea meel."